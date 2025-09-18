Bursluluk parasının yatıp yatmadığı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) kapsamında burs almaya hak kazanan adaylara her ay burs ödemesi gerçekleştiriliyor. Peki, Bursluluk parası yattı mı? Eylül ayı 2025 İOKBS burs parası ne kadar?

EYLÜL BURSLULUK PARASI NE ZAMAN YATACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, İOKBS ve PYBS burs ödemeleri her ay 25'ine kadar öğrencilerin banka hesaplarına aktarılıyor. Geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında, ödemelerin genellikle ayın 24'ü ile 25'i arasında gerçekleştiği görülüyor.

Eğer eylül ödemesi henüz hesaplara geçmediyse, öğrenciler e-Okul sistemi üzerinden ödeme durumunu kontrol edebilir.

Bazı illerde ödemelerin daha erken başladığına dair öğrenci geri bildirimleri bulunsa da, sistemsel gecikmeler nedeniyle bursların ay sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Ödemeler, Vakıfbank ve PTT şubeleri aracılığıyla yapılırken, öğrenciler kimlik belgeleriyle burslarını PTT şubelerinden veya banka hesaplarından çekebiliyor.

2025 İOKBS BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2025 yılı itibarıyla İOKBS burs miktarı, memur maaş katsayılarına göre güncellendi. Temmuz 2025 verilerine göre aylık burs tutarı 2.328,72 TL olarak belirlendi. Bu miktar, öğrencilerin eğitim giderlerine önemli bir destek sağlıyor.