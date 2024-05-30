Buse öğretmen yaşam mücadelesi veriyor

Yayınlanma: 30.05.2024 - 03:00

Güncelleme: 30.05.2024 - 03:00

Birlikte olduğu erkek tarafından darp edildiği iddia edilen anaokulu öğretmeni Buse Y. (32) iki haftadır hastanede yaşama tutunmaya çalışıyor. Buse Y’yi hastaneye götürerek "düştü" diyen şüpheli A.H. ise daha önce de genç kadını darp ettiğine ilişkin tanık ifadeleri ve telefon mesajları olmasına karşın serbest bırakıldı. Sabıka kaydı bulunan şüphelinin Buse Y. hastanede bulunduğu sırada evine girdiği kamera kayıtlarıyla kanıtlanmasına karşın evde polis incelemesi yapılmadı.

AİLESİ ADALET İSTİYOR

Olaya ilişkin Sol Feminist Hareket’in Maltepe TMMOB Ofisi’nde düzenlediği basın açıklamasına Buse Y’nin annesi Zeynep Y. katıldı. Anne Zeynep Y., kızının kendisini bu hale getirenin şüpheli A.H. olduğunu söylediğini belirerek tutuklanmasını istedi. Şüphelinin serbest bırakılmasına tepki gösteren anne Zeynep Y. şikâyetlerinin üzerinden iki hafta süre geçmesine karşın hukuki sürecin yavaş işlediğini ve kanıtların toplanmasına ilişkin isteklerinin reddedildiğini belirterek “Kızım iki gün önce komadan çıktı. Bütün deliller bu şahsı işaret etmesine karşın tutuklanmadı. Savcı telefon kayıtlarının ya da olay yerindeki kameraların incelenmesini bile istemedi. Kızım eskisi gibi olabilecek mi bilmiyorum. Adalet istiyorum” dedi.