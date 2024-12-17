Bütçe verilerinde ortaya çıkan tabloya göre 11 aylık harcama 91.6 milyara ulaştı: Diyanet’e para yetmiyor

Yayınlanma: 17.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.12.2024 - 04:00

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe verilerine göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na Meclis’te görüşülen Bütçe Yasası ile verilen başlangıç ödeneği 38.9 milyar TL’ydi. Daha sonra ödenek toplamı 48.4 milyar TL’ye çıkarıldı. 11 aylık harcama 39.1 milyar TL ile başlangıç ödeneğini aştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçe başlangıç ödeneği 91.8 milyar TL’ydi. Sonrasında ödeneği 92.1 milyar TL’ye yükseltildi. 11 aylık harcaması 91.6 milyar TL’ye ulaştı. Başlangıç ödeneğinin tamamına yakını 11 aylık dönemde harcandı. Göç İdaresi Başkanlığı’nın başlangıç ödeneği 21.6 milyar TL’ydi. Sonrasında ödenek artırılarak 26.5 milyar TL’ye çıkarıldı. 11 aylık harcama başlangıç ödeneğinin üzerine çıkarak 22.3 milyar TL oldu.

AB Başkanlığı ise harcamada başlangıç ödeneğinin çok üzerine çıktı. Başkanlığın, bütçe başlangıç ödeneği 4.6 milyar TL’ydi. Sonra 6.4 milyar TL’ye yükseltildi. 11 aylık dönemde ise başlangıç ödeneğini aşmak bir yana neredeyse sonrasında artırılan ödeneğin de tamamına yakını harcandı. AB Başkanlığı’nın 11 aylık harcaması 6.3 milyar TL oldu.

İletişim Başkanlığı’nın bütçe başlangıç ödeneği 4.1 milyar TL’ydi. Sonrasında ödenekleri artılarak 4.9 milyar TL’ye çıkarıldı. 11 aylık harcaması 4.8 milyar TL olarak gerçekleşti.

ÖDENEĞİ AŞIYORLAR

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na ise bütçe dayanmıyor. Milli Saraylar İdaresi’nin başlangıç ödeneği 1.9 milyar TL’ydi. Sonrasında ödenek 3.9 milyar TL’ye çıkarıldı. Ancak bu da yetmedi. Başkanlık harcaması ile artırılan ödeneği de aştı. 11 ayda 4.1 milyar TL harcama gerçekleştirdi. İklim Değişikliği Başkanlığı’nın başlangıç ödeneği de 178.8 milyon TL’ydi. Ödenek toplamı 245.6 milyon TL’ye çıkarıldı. Harcaması ise 199.8 milyon TL oldu.

Kamuda tasarruf genelgesine karşın “Audi 8” model lüks araç talep ettiği için eleştirilen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş geçen hafta verdiği bir söyleşide, “Ben rektörken sekiz sene önce aynı Audi’yi kullanıyordum ama Diyanet İşleri başkanına çok gördüler” demişti. Erbaş, iddianın doğru olmadığını ileri sürmüş ve kendisine 2023’e kadar araç tahsis edilmediğini söylemişti. Diyanet bütçesinin yüzde 95’inin de personel gideri olduğunu sadece yüzde 5-6’lık bütçe ile hizmet verdiklerini belirtmişti.