Diyanet ve bazı üniversitelerin düzenledikleri çalıştayda ‘medreseler için güvence’ çağrısı yapıldı: Yasal statü istediler

Yayınlanma: 13.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.12.2024 - 04:00

Diyarbakır İl Müftülüğü, Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Merkezi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Dicle Üniversitesi ve Hizbullah’a yakın Medrese Âlimleri Vakfı’nın (MEDAV) işbirliğiyle medrese çalıştayı düzenlendi.

7-8 Aralık’ta Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki Selahaddin Eyyübi Camisi’nde düzenlenen “Akademi-Medrese Buluşmaları 2 Medresenin Geleceği Çalıştayı”na Kuveyt, Malezya, Suudi Arabistan’dan gelen akademisyenler katıldı.

‘İLLEGAL ÇALIŞTILAR’

Çalıştayda konuşan Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, çağdaş bilimin bir sömürü aracı olduğunu savunarak, “Medrese mücadeleci tutumunu Cumhuriyet kurulduktan sonra da bırakmadı. Cumhuriyet döneminde medreselerin kendilerini var olma mücadelesi içinde bulmaları sonrasında yaşanan travma, bir medrese tutumu ortaya çıkardı. Bu tutumu en genel haliyle direniş olarak tanımlamak mümkündür. Genellikle illegal bir yeraltı kurumu gibi çalışmak zorunda bırakıldı” dedi.

Çalıştayın sonuç bildirgesinde medreselerin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kapsamında kurulacak yeni bir kurumla ilişkilendirilerek yasal statü kazandırılması istendi.

Sonuç bildirisinde de şu taleplerde bulunuldu: “Medreseler ve ilahiyatlar birbirini desteklemesi ve tamamlaması gereken kurumlar olarak değerlendirilmelidir. Kariyer planlaması konusunda yardımcı olmak gayesiyle YKS, KPDS, YDS, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ve benzeri sınavlarda medreselerdeki öğrencilere kurslar açılması ve onlara yardımcı olunması. Medreselerin özgünlüklerini koruyacak şekilde Milli Eğitim Bakanlığı’nda kurulacak bir kurulla ilişkilendirilmesi medreselerde verilen eğitim ve öğrenim emeğinin karşılık bulmasını sağlayacaktır.”