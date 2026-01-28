Butikte üzerine giydiği 20 bin liralık kıyafetle ortadan kayboldu

Olay, Beylikdüzü'nde bir butikte meydana geldi. Dükkana müşteri gibi giren Zilan S., yaklaşık 120 bin liralık ürün seçti. Ürünleri paketlettiren Zilan S., üzerine de yaklaşık 20 bin liralık kıyafet giydi. Zilan S. daha sonra iş yeri sahibine üzerinde para olmadığını taksiyle bir döviz bürosuna giderek para alacağını, isterlerse kendisinini takip edebileceklerini söyledi.

Zilan S., taksiye binerek sözde dövizciye doğru yola çıktı. Bu sırada iş yeri sahibi de kendi aracıyla Zilan S.'nin bindiği taksiyi takibe aldı. İş yeri sahibi Zilan S.'nin aldığı kıyafetleri ise kendi aracının bagajına koydu. Bir süre taksiyle devam eden Zilan S., bir anda gözden kayboldu.

ESENYURT'TA YAKALANDI

İş yeri sahibi Zilan S.'ye ulaşamayınca polise giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine konuyla ilgili inceleme başlatıldı. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda şüpheli Zilan S., Esenyurt Atatürk Bulvarı Koza Mahallesi'nde yakalandı.

Kadının sorgusunda 'bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan arandığı ortaya çıktı. Şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

Öte yandan şüphelinin dükkandan alışveriş yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Zilan S.'nin rahat tavırlarla alışveriş yaptığı görülüyor.