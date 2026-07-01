Butlan faturası: Kılıçdaroğlu, CHP'yi anketlerde 2. sıraya düşürdü!

CHP'de "mutlak butlan" kararı sonrası yaşanan yönetim değişikliğinin seçmen üzerindeki etkisine ilişkin dikkat çeken bir araştırma yayımlandı. TÜSİAR Araştırma ve Danışmanlık'ın Haziran 2026 Türkiye Gündem Araştırması'na göre, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlığa gelmesinin ardından CHP ikinci sıraya gerilerken, AKP ile aradaki fark 3,63 puana çıktı.

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre, 22-28 Haziran 2026 tarihleri arasında 26 ilde 5 bin 792 kişiyle çevrim içi (CAWI) yöntemle gerçekleştirilen araştırmada, kararsızlar dağıtıldıktan sonra AKP'nin oy oranı yüzde 32,73, CHP'nin oy oranı ise yüzde 29,10 olarak ölçüldü.

Araştırmaya göre AKP yüzde 32,73 ile birinci parti olurken, CHP yüzde 29,10'da kaldı. İki parti arasındaki fark 3,63 puan olarak hesaplandı.

Araştırmada DEM Parti'nin oy oranı yüzde 9,04, MHP'nin yüzde 8,24, İYİ Parti'nin ise yüzde 6,41 olarak belirlendi. Kararsız seçmen oranı ise yüzde 13,5 oldu.

CHP TABANI KILIÇDAROĞLU'NA DEĞİL, ÖZGÜR ÖZEL'E YAKIN DURUYOR

Araştırmanın CHP seçmenine ilişkin bölümünde, parti tabanının önemli ölçüde Özgür Özel'in süreç yönetimini desteklediği görüldü. Katılımcıların yüzde 68,1'i Özel'in izlediği süreci olumlu değerlendirdi.

Buna karşılık Kemal Kılıçdaroğlu'nun süreç yönetimini olumsuz bulanların oranı yüzde 69,1'e ulaştı. Olası bir genel başkanlık yarışında ise CHP seçmeninin yüzde 46,8'i tercihini Özgür Özel'den yana kullanacağını ifade etti.

PARTİ TABANI UZLAŞI İSTİYOR

Araştırma sonuçları, CHP seçmeninin önceliğinin parti içindeki krizin sona ermesi olduğunu ortaya koydu.

Katılımcıların yüzde 38,7'si parti içinde uzlaşı sağlanmasını istediğini belirtirken, olası bir ayrışma yaşanması halinde yüzde 32,8'i Özgür Özel liderliğinde kurulabilecek yeni bir siyasi oluşuma destek verebileceğini ifade etti.

"MUTLAK BUTLAN" KARARINA DESTEK SINIRLI KALDI

Araştırmada kamuoyunun CHP kurultayına ilişkin yargı kararına yaklaşımı da ölçüldü.

Katılımcıların yüzde 48,9'u "mutlak butlan" kavramını kurultay sonrasında yaşanan süreçle öğrendiğini belirtirken, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını yanlış bulanların oranı yüzde 46 oldu. Kararı doğru bulanların oranı ise yüzde 32,4'te kaldı.

ERKEN SEÇİM BEKLENTİSİ GÜÇLÜ

Araştırmaya göre seçmenlerin yüzde 60,5'i seçimlerin normal takvimden önce yapılabileceğini düşünüyor.

Katılımcıların yüzde 37,5'i erken seçimin 2027 yılında gerçekleşebileceği görüşünü dile getirirken, yüzde 23'ü bu yıl içinde sandığın kurulabileceğini ifade etti. Seçimlerin zamanında yapılacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 39,5 olarak ölçüldü.

Araştırmanın 26 ilde 5 bin 792 kişiyle, yüzde 95 güven aralığı ve yüzde 2,3 hata payıyla gerçekleştirildiği belirtildi.