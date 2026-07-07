Butlan krizde! CHP’de 21 ilde başkanlık koltuğu boş kaldı

CHP’de örgüt yapılanmasına ilişkin süreç, il başkanlığı atamaları üzerinden yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Aktarılan bilgilere göre, görevden alınan 36 il başkanından 21’inin yerine henüz yeni görevlendirme yapılmadı.

Türkiye Gazetesi’nden Berat Temiz’in haberine göre, Kemal Kılıçdaroğlu’nun göreve dönüşünün ardından başlattığı değişim sürecinde bazı illerde il başkanlığı koltuklarının boş kalması parti içinde “yönetim krizi” değerlendirmelerine yol açtı.

Özgür Özel’e yakın çevreler, mevcut yönetimin birçok il için uygun isim bulmakta zorlandığını savundu. Bu kanattan yapılan değerlendirmelerde, “Atama yapabilmek için onlarca kişiye teklif götürüyorlar ancak kimse kabul etmiyor. Genel Merkez adeta yönetim krizi yaşıyor” ifadeleri kullanıldı.

CHP Genel Merkezi ise bu iddiaları reddederek atamalarda acele edilmediğini, adayların tek tek değerlendirildiğini ve kararların ortak kanaat oluşan isimler üzerinden verildiğini iddia etti.

Genel Merkez kaynakları, bazı illerde il başkanlığı için çok sayıda başvuru olduğunu dile getirirken, sürecin yalnızca boş kadroları doldurmaya dönük olmadığını vurguladı. Temiz’e konuşan kaynaklar, “Çok fazla aday oluyor. Adaylar arasında bir isim üzerinde konsensüs oluştuğunda atamayı gerçekleştiriyoruz. Amacımız yalnızca boş kadroları doldurmak değil, doğru isimleri görevlendirmek” değerlendirmesinde bulundu.