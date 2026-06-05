Butlan yönetimi YDK’yi oluşturdu, il ve belediye başkanlarıyla görüşmeyi planlıyor: Kılıçdaroğlu’ndan parti içine hamleler

CHP’de mahkeme kararıyla göreve getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, dün ilk defa bir araya gelen Yüksek Disiplin Kurulu toplantısının açılışına katıldı. Partiden yapılan açıklamada Kılıçdaroğlu’nun açılış konuşmasında “parti içi demokrasinin, tüzük kurallarının ve kurumsal disiplinin önemine dikkat çektiği” belirtildi. Butlan kararıyla yeniden YDK Başkanlığına getirilen Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan toplantıya katılmadı. Bayraktutan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Kurulda görev almadığımı kamuoyuna saygıyla duyururum” ifadelerini kullandı. Toplantıda hem başkanlık seçimi yapıldı hem de Özgür Özel dönemi boyunca yapılan tüm disiplin işlemlerinin iptal edilmesi için Merkez Yönetim Kurulu’na yazı yazılması kararlaştırıldı. Kılıçdaroğlu yönetiminden isimler, partide yapılacağı iddia edilen ihraçlarla ilgili tartışmalara ilişkin “diyaloğa açık bir yol izleyeceklerini” belirtti. Kurmaylar “Bizim kırmızı çizgimiz, partinin kurumsal kimliğine zarar verici açıklamalar olmaması. Bu milletvekilleri için de Özgür Bey için de herkes için de geçerli” dedi.

‘İL BAŞKANLARI BİZİ ARIYOR’

Partide 50’ye yakın il başkanının değiştirileceği gibi iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen kurmaylar “İl başkanlarımız bizi arıyorlar, görüşüyoruz, konuşuyoruz. Bizimle çalışmak istediklerini kendileri ifade ediyorlar. Örgütün üzerinde oluşturulan baskı, kamuoyuna açık bir tavır alınmasına karşı engel oluşturuluyor. Ama il başkanlarımızın çok önemli bir kısmı bizi arıyor. Yakında il başkanları toplantısı da yapacağız. Önce grup toplantısını, sonra Parti Meclisi’ni yaptıktan sonra belediye ve il başkanlarını da toplayacağız” ifadelerini kullandı. Bu toplantılara katılmayan başkanlara disiplin cezası uygulanması gibi bir şey olmayacağını da söyleyen kurmaylar “‘Bizimle çalışmak istiyor musunuz?’ diye soracağız. Aynı düşünmemize gerek yok. Partinin kırmızı çizgilerine, kurumsal kimliğine zarar vermeyen bir siyaset yapabiliriz” ifadelerini kullandı.

‘KARARLAR HUKUKSUZ ALINDI’

Öte yandan; toplantıda yapılan seçim sonucunda İzmir Milletvekili Mahir Polat, YDK başkanı oldu. Başkan yardımcılığına Ahmet Ersen Özsoy, kurul sekreterliğine de Sezgin Kaya seçildi. Özgür Özel’i destekleyen YDK üyeleri Süleyman Bülbül, Saniye Barut ve Gülşah Deniz Atalar toplantıda alınan kararlara ve seçime şerh düştü. Toplantı sonrası açıklama yapan Bülbül, butlan kararına göre YDK’de eski yönetimin göreve gelmesinin gerektiğini ancak eski başkan Uğur Bayraktutan istifa etmeden seçim yapıldığını söyledi. Ayrıca, Özel dönemi boyunca alınan kararların iptali için MYK’ye yazılan yazının da tüzüğe aykırı olduğunu belirtti. Bülbül, tüzüğe göre partinin MYK’sinin af yetkisi olmadığını, bu yetkinin PM’de bulunduğu söyledi.

KİMLER İHRAÇ EDİLMİŞTİ?

Özgür Özel döneminde Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş, Özkan Yalım, Berhan Şimşek gibi isimler ihraç edilmişti. Ancak Yalım, ihracından önce istifa etmişti. Yeni göreve gelen YDK Başkanı Mahir Polat, Yalım’ın partiye dönmeyeceğini söyledi. Partiye döneceklerle ilgili liste MYK’ye bildirildikten sonra MYK konuyla ilgili karar verecek. Sonrasında listede yer alan kişilerin üyelik durumlarının yeniden üç yıl önceki haline döndürülmesi için Yargıtay’a bildirim yapılacak. YDK’nin ise temmuz ayında yeniden toplanması bekleniyor.

GRUP TARTIŞMASI SÜRÜYOR

CHP’de Meclis’teki grup toplantısını kimin yapacağıyla ilgili tartışmalar da sürüyor. YDK toplantısından çıkarken salı günü Meclis’te grup toplantısı yapıp yapmayacağı sorulan Kılıçdaroğlu “Umarım” yanıtını verdi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da Meclis’te kendisine aynı konunun sorulması üzerine “Bu parti içi bir mesele. Meclis’i ilgilendirmez. Meclis de zaten ‘Bu konu benim değil’ demiştir. İç yönetmeliğimizde açıktır. Grup yönetim kuruluna verilen yetkiler açıktır. Önümüzdeki salı bu yetkiler doğrultusunda tecelli edecektir” dedi.