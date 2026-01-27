Bütünleme sınav haftasında yurttaki öğrenciye misafir şoku: 'Odanız kullanılacak'

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Tematik Kış Kampları programı dün başladı. 81 ilden 2 bin 100 öğrencinin bir araya geleceği kamp 30 Ocak’ta sona erecek. 14 farklı şehirde, 14 farklı temada yapılacak etkinlik Konya’da Türk İslam Sanatları Kampı ismiyle düzenlenecek. Kampın adresi Büyük Selçuklu Erkek Öğrenci Yurdu olarak belirlenirken, yurtta kalan öğrencilere “Yurt Müdürlüğümüzde barınacak misafirlerimiz nedeniyle odanız kullanılacaktır. Lütfen oda içerisindeki eşyalarınızı toplayın, nevresimlerinizi kaldırın” mesajı atıldı.

SINAVLARI DAHİ BİTMEDEN ÇIKARILDILAR

Selçuk Üniversitesi’nde bütünleme sınavları 25 Ocak 2026 tarihinde sonlandı. Söz konusu kamp için öğrencilerden 22 Ocak 2026 saat 23:00’a kadar odalarını boşaltmaları istendi. Henüz bütünleme sınavları bitmemiş öğrenciler bu durum nedeniyle mağduriyet yaşadı. İmkanı olan bazı öğrencilerin otelde konakladığı, konaklayacak yer bulamayanların ise kendi memleketlerine dönmek zorunda kaldığı öğrenildi.

BAKAN BAK, ‘GENÇLERİN GELİŞİMİ’ DEMİŞTİ’

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak programa ilişkin “Gençlerimizin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla tematik kampları düzenliyoruz. Hedefimiz, gençlerin yarıyıl tatillerini en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamak” ifadelerini kullanmıştı. “Gençlerin gelişimine katkı sağlamayı” hedefleyen program nedeniyle öğrencilerin sınav haftasında barınma hakkı gasp edildi.