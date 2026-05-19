Büyük Atatürk’ün 107 yıl önce yaktığı ateş yolumuzu aydınlatıyor: Umudun adı 19 Mayıs

Başkent Ankara, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı coşkuyla kutlayacak. Gençlik ve Spor Bakanı Aşkın Bak ile 81 ilden gençler ve bazı sporcular, 09.00’da ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’i ziyaret edecek.

Daha sonra, 14.00’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram kapsamında gençleri ve sporcuları Saray’da kabul edecek. Erdoğan, saat 19.30’da ise Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu Konseri’ne katılacak.

*Ankara: Büyükşehir'in düzenlediği kutlama etkinlikleri, ATA Çiftliği’nde “Geleneksel Ankara Yarı Maratonu ve Halk Koşusu” ile başlayacak. Yarışma boyunca ATA Çiftliği’nde ABB Kültür Sanat Toplulukları’nın konserleri ile çeşitli kültürel etkinlikler de olacak. Bir diğer etkinlik adresi olan Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı, “Uçurtma Şenliği”ne evsahipliği yapacak Saat 18.00 itibarıyla ise Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı’na kurulan sahnede önce “Sönmeyen Meşale” müzikli dans tiyatrosu başkentlilerle buluşacak. Ankara Echoes performansıyla sürecek kutlamalar Ece Seçkin’in konseriyle son bulacak.

CHP’den ‘Gençlik Yürüyüşü’ CHP Ankara İl Başkanlığı, bayram kapsamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katılımıyla bugün saat 14.00’te Güvenpark’tan Anıtkabir’e “Gençlik Yürüyüşü” düzenleyecek.

*Etimesgut Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikler kapsamında, Madrigal, saat 20.00’de Türk Beyleri Kent Meydanı’nda sahneye çıkacak. Mesire alanında saat 12.00 ile 18.00 arasında Çocuk ve Gençlik Şenliği yapılacak.

*Çankaya Belediyesi, bayram kutlamalarına 17 Mayıs’ta başladı. Kutlamaların son günü olan bugün, saat 10.00’da Çayyolu Atapark’ta resmi tören yapılacak. Saat 12.00’de belediye binası önünde Çankaya Belediyesi Gençlik Bandosu ile Çankaya Belediyesi Halk Dansları Topluluğu (Hoy-Tur) sahne alacak. Kutlamalar, akşam saat 17.45’te Anıtpark’ta DJ Ahmet Özalper performansıyla devam edecek. Özalper’in ardından saat 19.00’da Bedük konser verecek.

*Mamak Belediyesi, 18.30’da Kartaltepe Parkı’ndan Gençlik ve Spor Yürüyüşü başlatacak. Kutlamalar, saat 19.00’da 75. Yıl Amfi Tiyatro’da konser programıyla sürecek. Programda Tolga Kaya ve Ferhat Kaygusuz sahne alacak.

*Gölbaşı Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerde 19.00’da Atatürk Sahil Parkı’nda İrem Derici konser verecek.

*Yenimahalle Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikler kapsamında saat 11.00’de yurttaşlar Batıkent Murat Karayalçın Kent Meydanı’nda buluşacak.