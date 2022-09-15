“Büyük İzmir Yangını 1922” fotoğraf sergisi açıldı

15 Eylül 2022 Perşembe, 14:09

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen İzmir Sanat Galerisi’ndeki “Büyük İzmir Yangını 1922” fotoğraf sergisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu’nun katıldığı törenle açıldı. Sergide Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’ndeki (APİKAM) 60’a yakın tarihsel belge niteliğindeki fotoğraf yer alıyor.

SİLİNEN KENT BELLEĞİ BU SERGİDE

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir’in 100’üncü kurtuluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde oluşturulan serginin açılış töreninde yaptığı konuşmada, sergide bulunan fotoğraflara ilişkin bilgi verdi. Büyük yangının yarattığı tahribatın ve silinen kent belleğinin dönemin fotoğraf karelerine yansıdığını belirten Özuslu, İzmir’in bu felaketin ardından büyük çabalarla yeniden kurulduğunu anlattı. Özuslu, “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu güzel şehrin daha da güzelleşmesi, içinde yaşayan İzmirlilere layık olabilmesi için tüm gücümüz ve kararlılığımızla çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

2 EKİM’E KADAR AÇIK KALACAK

13 Eylül 1922’de Basmane’de başlayan yangın karadan denize ters esen rüzgarın şiddetiyle büyümüş 18 Eylül 1922’ye kadar devam etmişti. Büyük can kayıplarına da yol açan İzmir Yangını, şimdiki Çankaya, Kültürpark, Kahramanlar, Pasaport ve Alsancak’ın bulunduğu bölgede önemli tahribata neden olmuştu. 2 Ekim’e kadar açık kalacak sergide, İzmir’in yangından önceki, yangın anında ve sonrasında çekilen fotoğraf kareleri bulunuyor.