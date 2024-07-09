Büyük Kardiçalı Han küllerinden doğacak

Yayınlanma: 09.07.2024 - 16:50

Güncelleme: 09.07.2024 - 16:50

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak’ın kabinde yer alan ve riskli olduğu gerekçesiyle kaderine terk edilen tarihi Büyük Kardiçalı Han’ı yeniden kente kazandırmak için düğmeye bastı. İzmir Büyükşehir Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısında Büyük Kardiçalı Han’ın restore edilerek hizmete açılmasını sağlamak üzere kamulaştırılmasına ilişkin madde gündeme gelerek oy birliğiyle kabul edildi.

“ÇOK ÖZEL BİR BİNA”

İzmir’in sembol yapılarından Büyük Kardiçalı Han hakkında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Bina çok özel ve değerli bir bina. Sahip çıkmamız lazım. Böyle bir mantıkla, bakış açısıyla bu önergeyi meclisimize getirdik ve bu kararı alıyoruz. Sonuçta makul ve mantıklı olan, kamunun yararına olan, şehrin yararına olan şey yapılacaktır. Bununla ilgili seçenekler değerlendirilir ama bizim böyle bir yetkiyi meclisten almamız gerekiyor. Bizim orada gözümüz yok. Gerçekten çok özel bir bina, çok görünür bir konumda. Bu binanın korunması, restorasyonu, güçlendirilmesi, yeniden kullanıma açılması lazım” ifadelerini kullandı.

“GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE BİNA DAĞILACAK”

Başkan Tugay, “Bu binayla ilgili ciddi bir teklifi olan, herhangi bir alım niyeti olan varsa ortaya zaten çıkar. İlla belediye alsın diye bir şart yok. Görebildiğimiz kadarıyla bu bina ilgisiz kalacak ve bir süre sonra çok kötü bir hale gelecek. Gözümüzün önünde bina dağılacak. Böyle bir şeye izin vermemek için bir irade ortaya koyuyoruz. Hiçbir rant hesabı olmayan bir durumdur. Tamamen kanunen yapılmaktadır. Bu mantıksız bir şekilde kullanılmayacaktır. Sizi temin ederim. Ben arkadaşlarımızın planlamasına güveniyorum. Umuyorum en kısa zamanda binanın restorasyonunu yapar hale geleceğiz” diye konuştu.

96 YILLIK TİCARET MERKEZİ

Konak’ın Cumhuriyet Bulvarı, Mimar Kemalettin ve Şehit Fethibey caddelerinin kesişme noktasında bulunan tarihi Büyük Kardiçalı Han, İzmir'in ilk tütün tüccarlarından biri olan Kardiçalı İbrahim tarafından mimar Mehmet Galip Sinap’in tasarımıyla 1928 yılında inşa edildi. Türkiye'deki betonarme yapıların ilk örneklerinden olan ve yapım aşamasında çimentosu Romanya, demiri Almanya, kerestesi de İtalya'dan getirtilen Kardiçalı Han uzun yıllar İzmir’in ticaret merkezi olarak hizmet verdi. Kardiçalı Han, 2019 yılındaki yangın ve 2020 yılındaki İzmir depreminin ardından zarar görerek riskli yapı olarak belirlenmiş ve boşaltılmıştı. Uzun süredir kaderine terk edilen bina, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek yeniden kente kazandırılacak.