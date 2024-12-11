Büyük Menderes Nehri’ndeki kirlilik halk sağlığını tehdit ediyor... Zehir denize ulaşacak

Yayınlanma: 11.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.12.2024 - 04:00

Konu hakkında bilgi aldığımız Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğaseverler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, Uşak, Afyon, Denizli ve Aydın sınırları içinde yer alan birçok endüstriyel işletmelerin ve organize sanayi bölgelerindeki tesislerin atık suları, jeotermal tesislerin atıkları, zeytinyağı fabrikalarının kara atık sularının Büyük Menderes Nehri’ne verildiğini söyledi. Sürücü, Menderes’in en büyük sorunlarından birisini katı atıkların oluşturduğunu belirterek “Şu anda suyla gelen çöpler, kütükler vb. atık evsel malzemeler Söke’ye bağlı tarihi Taşköprü’nün kemerlerini tıkadığından, köprünün arkasında birikerek adacıklar oluşuyor. Yağmurlarla birlikte yukarı havzadan gelen çöpler, bunların içinde doğada çözünmeden yüzlerce yıl kalan malzemeler, zirai ilaç kutuları, köpükler, plastikler vb. gibi pek çok atıktan oluşmakta, aynı zamanda ölen inek, köpek, domuz gibi hayvan ölüleri de nehre atılıyor” dedi.

‘BÜYÜK RİSK OLUŞTURUYOR’

Yaklaşık 3 bin nüfuslu bir yerleşim olan Sarıkemer’de, iki mahalleyi birbirine bağlı tek yaya köprüsünün Taşköprü olduğunu belirten Sürücü sözlerini şöyle sürdürdü: “İnsanlar buradan geçmek zorunda olup, burunlarını tıkayarak geçmektedir. Bu halk sağlığı açısından büyük bir risk oluşturuyor. Burada ölen hayvanlar muhtemelen hastalık sonucu öldü. Eğer şarbondan ölmüşse bu çok tehlikeli. Çünkü bu sularla tarım yapılmakta ve üretilen ürünleri insanlar tüketiyor.”

Konuyla ilgili mücadele veren diğer bir isim ise “Kufi Suyu ve Banaz Çayı kollarının birleşmesiyle oluşan Büyük Menderes (Maiandros) Batı Anadolu’nun en büyük nehri” diyen Kültürel ve Doğal Mirası İzleme Platformu yöneticisi arkeolog Nezih Başgelen. Başgelen Cumhuriyet’e şu bilgileri verdi: “548 km uzunluğunda nehir Söke İlçesi Dipburun mevkisinde Ege Denizi’ne dökülür. Büyük Menderes ovasındaki bataklıklar kurutulduktan sonra Türkiye’nin en verimli alanlarından birisi oldu. DSİ istatistiklerinde, Büyük Menderes Nehri Havzası’ndaki belediye sayısı 165 olarak verilmekte. Bunlardan yalnızca altısında kanalizasyon şebekesi bulunuyor. Aşağı havzalarda ise kirlilik daha da yoğunlaşmakta. Kirliliği önlemek için kamu ve özel sektör bu alanda acilen işbirliği yapmalıdır.”