Büyük sitelerde temsil kargaşası

İstanbul'un en büyük toplu yerleşim alanlarından biri olan TEM Avrupa Konutları’nda son dönemde yaşanan yönetim ve seçim tartışmaları, büyük ölçekli sitelerde temsil ve şeffaflık meselesini yeniden gündeme taşıdı. Tartışmanın merkezinde Kat Mülkiyeti Kanunu’ndaki vekâlet düzeni yer alıyor.

Cumhuriyet’e konuşan Avukat Hakan Özbay, mevcut yapının “şeklen kanuna uygun olsa da demokratik temsil açısından sorunlu sonuçlar doğurabildiğini” belirterek, vekâlet sisteminin büyük sitelerde güç yoğunlaşmasına yol açabildiğini ifade etti. Yönetim ofislerinin ve mevcut idari imkânların seçim sürecinde tarafsızlık algısını zedeleyebilecek biçimde kullanıldığı iddialarına da dikkat çeken Özbay, “Sorun kişisel değil, yapısal” değerlendirmesinde bulundu.

‘MEVCUT YASALAR YETERSİZ’

Avukat Nuran Dinç Akgün ise Kat Mülkiyeti Kanunu’nun apartman ölçeğinde şekillenmiş hükümlerinin, binlerce kişinin yaşadığı büyük sitelerde temsil sorununa yol açtığını söyledi.

Kanunda vekâlet sayısına ilişkin bir sınır bulunmadığını anımsatan Akgün, örgütlenebilen tarafların çok sayıda oyu tek elde toplayabildiğini, bunun hukuken geçerli çoğunluk ile sosyolojik katılım arasındaki farkı büyüttüğünü kaydetti. Akgün ayrıca, mevcut yönetimlerin siteye ilişkin mali ve idari bilgilere tam erişime sahipken, alternatif adayların aynı imkânlara sahip olmamasının seçim sürecinde fiilî bir denge sorunu yarattığını vurguladı.