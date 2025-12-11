Büyükçekmece Adliyesi'ndeki büyük vurgundan sonra kaçmışlardı: Havalimanındaki görüntüleri ortaya çıktı!

Büyükçekmece Adliyesi’nde adli emanet bürosundan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalınmasının ardından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 13’e yükselirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında Kemal Demir adlı bir şüpheli ise, daha önce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan altınları çaldığı belirtilen Erdal Timurtaş ve eşi Esma Timurtaş'ın, iki çocukları ile birlikte İngiltere'ye gittiği belirlenmiş ve haklarında kırmızı bülten talep edilmişti.

Şüphelilerin Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki görüntüleri ortaya çıktı.