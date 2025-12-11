Cumhuriyet Gazetesi Logo
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki büyük vurgundan sonra kaçmışlardı: Havalimanındaki görüntüleri ortaya çıktı!

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki büyük vurgundan sonra kaçmışlardı: Havalimanındaki görüntüleri ortaya çıktı!

11.12.2025 12:18:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki büyük vurgundan sonra kaçmışlardı: Havalimanındaki görüntüleri ortaya çıktı!

Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosundaki kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çaldığı belirtilen şüpheli Erdal Timurtaş ile eşi Esma Timurtaş'ın Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki görüntüler ortaya çıktı. İngiltere'ye gittikleri tespit edilen Timurtaş çifti hakkında kırmızı bülten talep edilmişti.

Büyükçekmece Adliyesi’nde adli emanet bürosundan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalınmasının ardından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 13’e yükselirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında Kemal Demir adlı bir şüpheli ise, daha önce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan altınları çaldığı belirtilen Erdal Timurtaş ve eşi Esma Timurtaş'ın, iki çocukları ile birlikte İngiltere'ye gittiği belirlenmiş ve haklarında kırmızı bülten talep edilmişti.

Şüphelilerin Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki görüntüleri ortaya çıktı.

İlgili Konular: #hırsızlık #HAValimanı #Kaçış #büyükçekmece adliyesi