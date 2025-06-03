Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün suçlamaları reddetti: 'Ne şahsım ne de yakınlarım...'

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "rüşvet almak, vermek, aracılık" ile "irtikap-nüfuz kullanma" iddiasıyla 31 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'e İstanbul Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadesinde hakkındaki iddialar soruldu.

''Vivenka Mimarlık şirketi ve bu firma aracılığıyla villa imar izni alınmasına'' yönelik iddialara Akgün, söz konusu şirketi tanımadığını ve belediyeye yaptığı başvurular hakkında bilgisinin olmadığını, imar ve inşaat işlemleriyle ilgili herhangi bir imza ya da yetkisinin bulunmadığını söylediği belirtildi.

''AVENUE AVM ve Pelican Hill projeleri üzerinden rant sağladığı'' iddiaların doğru olmadığını ifade eden Akgün, "Ne şahsım ne de yakınlarım herhangi bir daire devri veya maddi menfaat sağlamadı" dediği öğrenildi.

Gökhan Akgün isimli şahsın da belediyede herhangi bir görevi ya da yetkisi olmadığını ifade eden Akgün, "Kendisinden hiçbir talepte bulunmadım, belediye işleriyle ilgili hiçbir yetkisi yoktur" dediği kaydedildi.

Belediyede görevli Ömer Kazancı hakkında da konuşan Akgün, Kazancı’nın belediyede idari, hukuk ve mali işlerden sorumlu başkan yardımcısı olduğunu, bugüne kadar herhangi bir usulsüz talebi olmadığını ve kendisine böyle bir durumun ulaşması halinde derhal görevden alacağını söylediği belirtildi.

Mansur Aslan isimli şahsın ifadesinde geçen para iddialarına da değinen Akgün, bu yöndeki suçlamaları reddederek, "İddiaları ilk defa duyuyorum. Eğer belediyeye böyle bir talep ulaşsaydı, derhal gereğini yapardım" ifadelerini kullandı.

"METİN GÜL'Ü TANIRIM, TİCARİ İLİŞKİM OLMADI"

Başkan Akgün’e, şikayetçi Metin Gül’ün verdiği ifadeye ilişkin detaylı sorular yöneltildi. Akgün, Metin Gül ve ailesini tanıdığını belirterek, "Uzun yıllardır inşaat sektöründe faaliyet gösteren tanınmış bir ailedir. Kendisiyle herhangi bir ticaretim veya husumetim olmamıştır" dediği kaydedildi.

Flamingo Sitesi hakkında bilgi istenen Akgün, projeye ilişkin süreci hatırlamadığını, ancak şikayetlerin CİMER üzerinden belediyeye ulaştığını belirterek, vatandaşların, zemin katlara fore kazık yapılmadığı yönünde şikayetleri üzerine konuyu ilgili teknik başkan yardımcısına aktardığını söyleyen Akgün, "İmar Teknik Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak’a sordum. Sak, zemin etüt raporuna göre zeminin sağlam olduğunu, fore kazık şartı bulunmadığını ifade etti. Bu raporlar bağımsız uzmanlar ya da üniversitelerce hazırlanır. Ruhsat süreci bu rapora göre yürür" ifadesini kullandığı kaydedildi. Akgün, sonrasında açılan davalar sonucu inşaatın durdurulduğunu ve hukuki sürecin devam ettiğini ifade etti.

"25 DAİRE İDDİASI ASILSIZ"

Metin Gül’ün ''projeyi devralan Demir İnşaat tarafından Başkan Akgün’e veya yakın çevresine 25 daire devredildi'' yönündeki iddiasını da kesin bir dille yalanlayan Akgün, "Demir İnşaat yetkilisi olarak Hamit Demir’i tanıyorum. Flamingo Sitesi’ni arsa sahibinden alıp ruhsat süreçlerini tamamladıktan sonra, kendi talepleri doğrultusunda projeyi Metin Gül’e devretmiştir. Kendisi, bu devri 4 milyon TL ve 20 kusür daire karşılığında yaptığını söylemiştir. Benim ya da yakınımın bu projede herhangi bir menfaati yoktur" dediği öğrenildi.

"PLAN DEĞİŞİKLİĞİ KAMU YARARINAYDI"

AVM inşaatının bulunduğu Gürpınar – Avrupa Caddesi’ndeki imar planı değişikliğine de açıklık getiren Akgün, "2004 yılında meclis kararıyla bu bölgedeki emsali 2.5’a çıkardık. Karar, bölgeyi ticari merkez haline getirme amacını taşıyordu. Hiçbir kişi ya da kurum bu değişiklik için başvuruda bulunmamıştı. Plan değişikliğinden sonra arsa sahibi Mehmet Duruk, teşekkür ederek şehrimize 45 derslikli bir kız meslek lisesi yaptırdı. Bu okul daha sonra ‘Hayriye Duruk Kız Meslek Lisesi’ olarak açıldı" ifadelerini kullandığı bildirildi.

"YASAL SÜRECİN İÇİNDEYDİ"

Pelican Hill ve Pelican Hill Rezidans projeleri hakkında da açıklamalarda bulunan Akgün, bu projelerin Osman Yeşilgül ailesine ait 1000 dönümlük bir çiftlik alanı üzerine yapıldığını söyledi. "Bu projeler kat karşılığı olarak birden fazla müteahhit firmaya verildi. Projelerin tüm resmi işlemleri İSKİ ve belediye tarafından yasal çerçevede yürütüldü. Ne şahsımın ne de yakınlarımın üzerine villa ya da daire devri söz konusu değildir" dediği belirtildi.

"METİN GÜL'ÜN İDDİALARI ASILSIZ"

Akgün, Metin Gül’ün "Hasan Akgün aracı kullanır, kimseyle doğrudan görüşmezdi" şeklindeki ifadesine de sert tepki gösterrek, "Yedi dönem üst üste seçilmiş bir belediye başkanı olarak, sorunu olan her vatandaşla birebir görüşürüm. Aracılık sistemiyle iş yapmam söz konusu olamaz" ifadesini kullandığı kaydedildi.

İfadesinde, Sarıyer Belediyesi'nde CHP’li bazı yöneticilerle yapılan toplantıya da değinen Akgün, toplantının konusunun il başkanlığı binası olarak kullanılabilecek bir yapının fiziki uygunluğu olduğunu kendisinin dinleyeceği olarak bulunduğunu söylediği öğrenildi.

Akgün’e, Murat Öztiryaki’nin Büyükçekmece Belediyesi’ne bağlı basketbol kulübüne yaptığı 1 milyon 572 bin TL’lik bağış soruldu. Akgün, "Murat Öztiryaki isimli kişiyi tanımıyorum. Kendisi beni tanıyor olabilir. Bu bağışı neden yaptığına dair bilgim yok. Kendisinden herhangi bir talebim olmadı" dediği, ayrıca Öztiryaki ailesine ait bazı fabrika bölümlerinin mühürlendiğini ve bu işlemden sonradan haberdar olduğunu söylediği kaydedildi.

Tanık Hamit Demir'in ifadesinde yer alan iddialar üzerine Başkan Akgün, Demir Life adlı projeyle ilgili sorulara, "Bu konu beni ilgilendiren bir iddia değildir" diyerek yanıt verdi. Oğlu ve damadının işlerine karışmadığını belirten Akgün, "Bana sorsalardı, iş istemeyin derdim" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

"FLORYA'DAKİ DAİREYİ AİLECE ALDIK"

Mustafa Keleş’in, ''Akgün adına daire talep edildiği'' yönündeki iddialarına karşı ise Başkan Akgün, Florya’daki dairenin 2004 yılında projenin başında kızı Yurdagül Akgün adına ailece satın alındığını ve parasının yine aile tarafından ödendiğini belirttiği kaydedildi.

Erol Gürsoy’un basketbol kulübüne yaptığı bağışla ilgili de Akgün, “Kendisini tanımıyorum, neden para gönderdiğini bilmiyorum. Talebim olmadı'' ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Kemal Şahin ve Şahinler Holding’in Büyükçekmece’deki villa projesiyle ilgili sorulara Başkan Akgün, “Kemal Şahin bölgede arazi sahibi ve deprem sonrası villa yapmaya karar verdi. Kendisine basketbol takımımıza sponsor olmasını teklif ettim. Takımımıza reklam amaçlı destek verdi" dediği, 40 milyon TL’lik sponsorluk anlaşmasının ise tamamen yasal ve reklam temelli olduğunu vurguladığı bildirildi.

Mert Boysanoğlu'nun ''villa projesiyle ilgili olarak Büyükçekmece Belediyesi adına kreşlere bağış istendiği'' iddiasına da açıklık getiren Akgün, "Bu konuda herhangi bir talebim olmadı. Kreş bağışlarıyla ilgili bilgi sahibi değilim" ifadesini kullandığı öğrenildi.

"35 MİLYON TL'LİK BAĞIŞ" İDDİASI

Şüpheli Vahit Karaarslan’ın, belediye basketbol takımı için 35 milyon TL istendiği yönündeki iddiası da sorulan Akgün, "Bu bağış talebi hakkında bilgim yok. Ömer Kazancı’nın bu konuda temas kurmaya çalıştığı yönünde bir bilgim de bulunmuyor" dediği öğrenildi.

İkamet adresinde yapılan aramada ele geçirilen 58 bin 200 Euro, 79 bin 160 Amerikan Doları ve 5 adet bir kiloluk gümüş külçeyle ilgili olarak Akgün, bu paraların oğluna ait olduğunu söylediği ve "Oğlum Gökhan Emre Akgün, evimin üst katında oturur. Ake Yapı üzerinden ticari faaliyetlerini sürdürür, maddi durumu iyidir" dediği kaydedildi.