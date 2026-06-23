Büyükçekmece'de itfaiye aracı devrildi: 3 itfaiye eri yaralandı

Kaza, saat 15.30 sıralarında D-100 Karayolu'nun Celaliye mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yangın ihbarına giden itfaiye aracı, aynı yönde seyir halindeki otomobile çarptıktan sonra devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, D-100 Karayolu'nun Ankara istikametini trafiğe kapatarak ulaşımı yan yoldan kontrollü olarak sağladı.
Kazada yaralanan itfaiye erleri Murat A., Dilşah T. ve Gencay G., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Otomobilde bulunanların yara almadan atlattığı kaza sonrası yaşananlar dron ile havadan görüntülendi.