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Büyükçekmece'de itfaiye aracı devrildi: 3 itfaiye eri yaralandı

Büyükçekmece'de itfaiye aracı devrildi: 3 itfaiye eri yaralandı

23.06.2026 17:40:00
Güncellenme:
DHA
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Büyükçekmece'de itfaiye aracı devrildi: 3 itfaiye eri yaralandı

Büyükçekmece D-100 Karayolu'nda yangın ihbarına giden itfaiye aracı, aynı yönde seyir halindeki otomobile çarparak devrildi. Kazada yaralanan 3 itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Kaza, saat 15.30 sıralarında D-100 Karayolu'nun Celaliye mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yangın ihbarına giden itfaiye aracı, aynı yönde seyir halindeki otomobile çarptıktan sonra devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, D-100 Karayolu'nun Ankara istikametini trafiğe kapatarak ulaşımı yan yoldan kontrollü olarak sağladı.

Kazada yaralanan itfaiye erleri Murat A., Dilşah T. ve Gencay G., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otomobilde bulunanların yara almadan atlattığı kaza sonrası yaşananlar dron ile havadan görüntülendi.

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