Büyükçekmece Gölü'nde yosun istilası

29 Nisan 2022 Cuma, 15:27

Büyükçekmece Gölü son 1 haftadır yosun istilası altında. Edinilen bilgilere göre göl ile denizin birleştiği noktada ters rüzgar esmesiyle birlikte yosunlar dalyana doğru taşındı.

Gölün yüzeyin neredeyse tamamen yosun ile kaplandı. 1 haftadır aralıksız çalışan Büyükçekmece Belediyesi ekipleri yaklaşık 10 ton yosunu gölden temizledi. Yosunla kaplanan göl drone ile havadan da görüntülendi.