Büyükçekmece’de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık ve aydınlanma meşalesini yakmak için 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basışının 103. yılı Büyükçekmece’de kutlandı.
Büyükçekmece’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları gün boyu devam eden etkinlikler ve gösteriler ile kutlandı.
İlk tören Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşti. Büyükçekmece gençliğinin Atatürk’ün Anıtı’na çelenk takdiminin ardından şehitler için yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Cumhuriyet Anıtı’ndaki törenin ardından Büyükçekmece Belediyesi Kent Meydanı’ndaki etkinliklere geçildi. Binlerce gencin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramlarını kutladı. Başkan Akgün, ilçede faaliyet gösteren spor kulüplerinin başarı elde eden takım ve sporcularına ödüllerini takdim etti. Ödül törenin ardından Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi okundu. Bisiklet akrobasi, jimnastik, güreş, zumba, pilates gösterileri ve halk dansları ekiplerinin gösterileri ile devam eden kutlamalar müzik ve şiir dinletileriyle son buldu.
“BU BAYRAM ÇOK GÜZEL BİR DUYGU”
Bayramı büyük bir coşku ve heyecan içinde kutlanıldığını söyleyen Ekin Ereke, “Bugün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu bayramı bize armağan eden atalarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.
Kutlamalara katılan Savaş Kanmaz ise “Atatürk’ün bize armağan ettiği bu bayram çok güzel bir duygu. Öncelikle burada belediyemizin bize yaptığı imkanlardan dolayı teşekkür ediyoruz. Büyükçekmece Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz, iyi ki böyle bir bayramımız var” diye konuştu.
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