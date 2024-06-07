Büyükçekmece’de denizde kadın cesedi bulundu

Büyükçekmece’de balıkçılar tarafından denizde kadın cesedi bulundu.

İHA
Yayınlanma: 07.06.2024 - 10:51
Büyükçekmece’de denizde kadın cesedi bulundu
Abone Ol google-news

Olay, Mimar Sinan Sahili’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, balıkçılar tarafından sabah saatlerinde denizde hareketsiz duran bir ceset görüldü.

Olay polise haber verildi. Sahil güvenlik ekipleri cesedi kıyıya çıkardı.

Kıyıya çıkarılan cesedin bir kadına ait olduğu öğrenildi.

Üzerinden kimlik çıkmadığı bilgisine ulaşılan cesedin inceleme çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderileceği öğrenildi.


Büyükçekmece haberleri ceset haberleri deniz haberleri

İlgili Haberler

Pendik'teki parçalanmış ceset vahşetinde yeni gelişme: Cesedin sırtına harf kazımış!

Pendik'teki parçalanmış ceset vahşetinde yeni gelişme: Cesedin sırtına harf kazımış!
Küçükçekmece’de boş arazide ceset bulundu

Küçükçekmece’de boş arazide ceset bulundu
Bir seri katilin çiftliğinde 10 binden fazla ceset parçası bulundu!

Bir seri katilin çiftliğinde 10 binden fazla ceset parçası bulundu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler