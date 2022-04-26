Büyükçekmece'de hafriyat kamyonu devrildi
Büyükçekmece'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu devrildi. Kazada bir kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Büyükçekmece Ahmediye Mahallesi Çatalca Yolu Caddesi Edirne istikametinde meydana geldi. Mehmet Emin Karataş idaresindeki 34 KS 2479 plakalı hafriyat kamyonu, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, Karataş hafif şekilde yaralanırken, olay yerine ihbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonda sıkışan Karataş, itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kamyon sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Devrilen kamyon, vinç ile kaldırıldı.
Video Haberler
- Tuzla'da soygun dehşeti: Kuyumcuyu vurup kaçtılar
- 'Patronuna selam söyle' diyerek taksiyi gasbetti
- Banka sırasında 'kripto' tuzağı
- Bariyerlere çarptı, hayatını kaybetti
- 'And olsun, and olsun, and olsun'
- Madde bağımlısı genç 'evinin çatısını' ateşe verdi
- Mehmet Metiner stüdyoyu terk etti
- Binali Yıldırım: Fiyatlar çok arttı
- 'Oksijen tüpüyle' kuyumcu soygunu
- Balıklar kıyıya vurdu!
En Çok Okunan Haberler
-
- 500 TL’lik banknot iddiasında yeni gelişme
- Kredi faizleri artacak
- Çağlar Ökten'in hayat hikayesi
- İftar programında 'ateist damat' sorusu
- 'Gezi Parkı' kararı ve AKP'nin seçim hesabı
- 'Adaletin kanını emen bu vampir...'
- Ukrayna, silah ve Hande Fırat'ın eşi...
- Bursa'da sokak ortasına uçak düştü!
- Gerekçelerini tek tek sıraladı
- 'Savcılığa ben bildirdim...'