Büyükçekmece'de okulda deney tüpü patladı: 3 öğrenci yaralandı
Büyükçekmece'de bulunan bir okulda öğrencilerin elinden düşen deney tüpü patladı. Vücutlarında yanıklar oluşan 3 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 11.00 sıralarında Tepecik Mahallesi'nde bulunan bir ortaokulda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, ders sırasında bir öğrenci elindeki deney tüpünü düşürdü. Patlayan deney tüpünün içindeki asit öğrencilerin üzerine sıçradı.
Patlama üzerine okul tahliye edilirken olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Vücudunda hafif yanıklar olan 3 öğrenci hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri yere dökülen kimyasalı temizledi. Okul bir günlüğüne tatil edildi.
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