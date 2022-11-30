Büyükşehir Belediyeleri Şehir Tiyatroları Buluşması’na sayılı günler kaldı
İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın ev sahipliğinde 9 kentin şehir tiyatroları bir araya geliyor. “Büyükşehir Belediyeleri Şehir Tiyatroları Buluşması” 11-29 tarihleri arasında 12 oyun sahneleyecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT), ülkenin dört bir yanından şehir tiyatrolarının katılacağı tiyatro buluşması düzenliyor. İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Eskişehir, Kocaeli, Mersin büyükşehir belediyelerinin şehir tiyatrolarının ağırlanacağı etkinlikte 12 farklı oyun sahnelenecek. “Yaşayan yerli yazarlar” temasıyla seçilen eserler, Kültürpark İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi ve İzmir Sanat’ta 11-29 Aralık tarihleri arasında tiyatroseverlerle buluşacak.
Etkinlik, yeni yerli oyun yazarlarının yetişmesini teşvik etmeyi ve kamu tiyatroları arasındaki işbirliğini arttırmayı hedefliyor.
Oyun biletleri İzBBŞT bilet gişeleri ve kultursanat.izmir.bel.tr sitesinden satışa sunuluyor.
Büyükşehir Belediyeleri Şehir Tiyatroları Buluşması programı
11 Aralık-Azizname (İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları)
13 Aralık-Sinek Kadar Kocam Olsun Başımda Bulunsun (Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları)
14 Aralık-Mor Şalvar (İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları)
15 Aralık-İstibdat Kumpanyası (Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları)
17 Aralık-Radyo-yu Hümayun (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları)
18 Aralık-Geç Kalanlar (Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu)
19 Aralık-Hayat Der Gülümserim (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları)
21 Aralık-Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım (Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu)
23 Aralık-Benim Naçiz Vücudum (İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları)
25 Aralık-D-21 Deniz’e Mektup (Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları)
27 Aralık-Huysuz (Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları)
29 Aralık-Misafir (Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu)
Video Haberler
- Burdur Gölü'nün tükenişi
- Kestanelerin sofralara yolculuğu başladı
- Hurda cihazların içinde altın arıyor
- El koyulan albino piton yeni yuvasında
- Korunmak için başladığı sporda milli takıma yükseldi
- Hayalindeki ‘School Bus’ ile dünya turuna çıkıyor
- 'Sıfır atık' projesine destek için 637 kilo kağıt topla
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
En Çok Okunan Haberler
-
- BAE'ye sürpriz ziyaret!
- Ege'de korkutan deprem: 16 saat arayla...
- Mide bulandıran öykü
- 'Taksiciye yalvaran köpek gibi hissediyorum'
- İBB Meclisi'nde Tevfik Göksu'ya zor soru
- 'Sayın Kılıçdaroğlu...'
- Sözleşmeli personel kadroya nasıl alınacak?
- Uzmanlar salgının 'en ağırı' diyerek uyardı
- Süleyman Soylu'ya zehir zemberek sözler
- AKP'den 'EYT düzenlemesi' açıklaması