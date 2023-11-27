Buz pistine dönen yolda zincirleme kaza... 15 araç birbirine girdi!
Erzurum’da gün boyu etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle buz pistine dönen yolda 15 aracın karıştığı zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Erzurum'un Palandöken ilçesinde Beyaz Evler mevkiinde akşam saatlerinde zincirleme kaza meydana geldi.
ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI!
Edinilen bilgiye göre; kentte gün boyu etkili olan kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda seyir halinde olan araçlar kızak gibi kaymaya başladı. Sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası oldu. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana gelirken, şans eseri yaralanan olmadı.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler bölgede tuzlama çalışması yaptı. Kaza nedeniyle trafik uzun süre tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı. Birkaç araç çekici yardımı ile götürüldü.
Ekiplerin, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.
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