Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2025 birinci dönem buzağı/malak (büyükbaş) destek başvurularının başladığını duyurdu. Peki, Buzağı desteği başvuru tarihleri ne zaman? Buzağı desteği başvuru şartları neler?
BUZAĞI DESTEĞİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Buzağı-Malaz destek ödemesi Dönem Başvuruları 01 Eylül – 01 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacak.
Örgütler tarafından başvurular her ayın son iş günü müdürlüklere iletilecek; bireysel başvurular ise mesai bitimine kadar yapılmalı.
BUZAĞI-MALAK BÜYÜKBAŞ HAYVAN DESTEK TUTARLARI VE EK DESTEKLER
Devlet, buzağı başına temel destek tutarı olarak 1.000 TL veriyor. Bu tutara ek olarak, üreticinin başvurduğu kriterlere göre çeşitli ilave destekler de bulunuyor:
Aile İşletmesi İlave Desteği: 1.000 TL
Suni Tohumlama İlave Desteği: 800 TL
Yerli Sperma İlave Desteği: 500 TL
Soy Kütüğü İlave Desteği (A–B sınıfı): 1.500 TL
Soy Kütüğü İlave Desteği (C sınıfı): 800 TL
Kadın veya Genç Çiftçi İlave Desteği: 700 TL
Planlama Bölgesi İlave Desteği: 500 TL
Ari (hastalıklardan ari) İşletme Desteği: 4.000 TL
AB Onaylı İşletme İlave Desteği: 600 TL
Birinci Derece Örgüt İlave Desteği: 200 TL
Bu durumda doğru kombinasyonlarla tek bir baş hayvan için toplam destek 9.500 TL’ye kadar çıkabiliyor.