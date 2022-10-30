Caddede çifte kaza: Yaralıları taşıyan ambulansa da iki araç çarptı

30 Ekim 2022 Pazar, 13:14

Kaza, öğle saatlerinde, Düzce Beyciler Mahallesi 1596 Cadde üzerinde meydana geldi. Çetin Tokgöz idaresindeki 81 S 1165 plakalı minibüs, karşı istikametten gelerek dönüş yapmaya çalışan Selahattin Yılmaz idaresindeki 54 YS 727 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada iki araçta bulunan Batu Erdem Tokgöz, Ulviye Sayar, Yeter Mazlum, Rafiye Akbal ve Ümran Yılmaz yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu.

Kazada yaralananlardan 2 kişiyi alarak hastaneye götürmek için yola çıkan ambulansın sürücüsü Karaca kavşağına girerken, Musa Emer idaresindeki 81 DB 751 plakalı hafif ticari araç, ambulansa yol vermek için durdu. Bu sırada arkadan gelen Hüseyin Açan idaresindeki 81 DK 535 plakalı kamyon hafif ticari araca çarptı. Her iki araç sürüklenerek ambulansa çarptı.

Kazada yaralanan olmadı. Ambulans içinde bulunan yaralılar başka bir ambulansa alınarak hastaneye sevk edildi. Her iki kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.



