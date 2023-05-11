Çağdaş Hukukçular Derneği, 43 madencinin öldüğü Amasra davasını değerlendirdi: Planlı cinayet

Yayınlanma: 11.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 11.05.2023 - 03:00

Bartın’daki Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) bağlı Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi (ATİM) maden ocağında 14 Ekim 2022’de 43 işçinin hayatını kaybettiği, 9 işçinin yaralandığı patlamaya ilişkin davada 8’i tutuklu 23 sanık yargılanıyor. Davanın ilk duruşması 25 Nisan-5 Mayıs arasında görüldü ve sanıkların savunması alındı. Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), söz konusu davanın ilk duruşmasına ilişkin bir değerlendirme raporu yayımladı.

İŞÇİ SAYISI 500’E DÜŞMÜŞ

ÇHD, raporunda sorgular ve sanık beyanlarının, ATİM’de çalışan işçilerin planlı bir şekilde ölüme terk edildiğini ifade etti. Somut risklere karşı planlanan yatırımların yapılmadığına dikkat çekilen raporda, “Liyakatsiz atamalar ile yönetim sistemi çürütülmüş, 4 bin civarında olan personel sayısı yıllar içerisinde 500’e kadar düşürülmüş, aynı sahada yerleşik özel işletme için yapılan düzenlemeler nedeniyle ATİM ocağı yok edilmek istenmiştir” dendi. Raporda, üst düzey yetkililer hakkında delil mahiyetinde birçok beyanın ortaya çıktığı belirtildi.

EROĞLU TALİMAT VERMİŞ

ÇHD raporunda TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu’nun bilgisi dahilinde üretim zorlaması yapıldığı belirtilerek “Soma Maden Katliamı’nda olduğu gibi; havalandırma altyapısı iyileştirilmeden, daha fazla kömür çıkarmak için yapılan nakliyat planlaması, ocağın hava düzenini çökertmiştir. Kazım Eroğlu’nun talimatı sonrasında daha fazla kömür paketlemek için yapılan nakliyat planı nedeniyle ocak merkezindeki hava, projedeki akış yönünün tersine dönmüş, temiz havada olması gereken elektrikli teçhizatlar kirli hava içerisinde kalmış, havalandırma düzeni bozulmuş, çalışma alanlarının merkezindeki birçok noktada metanın birikebileceği durgun hava bölgeleri oluşmuştur. Bu riskli duruma karşı herhangi bir önlem alınmamış, daha fazla kömür satışı için yapılan üretim zorlaması ile yaşanacak ölümlere kayıtsız kalınmıştır” ifadeleri yer aldı.