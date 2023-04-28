Amasra maden davası: 'Liyakatsizlik cinayeti' itirafı

Yayınlanma: 28.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 28.04.2023 - 03:00

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi’ne ait maden ocağında geçen ekimde 43 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin 23 sanığın yargılandığı davaya dün devam edildi. Müessese İşletme Başmühendisi Mehmet Tural ve Müdür Yardımcısı Salih Atmaca’nın ifadeleri alındı. Tural, “Bilirkişinin üzerime yüklediği kusurları kabul etmiyorum. İlk patlamanın ardından ikincisinin olduğu tespiti varsayım” dedi.

‘BANKAMATİK MEMURU’

Atmaca ise “Pandemide rahatsızlığım nedeniyle resmi izne ayrıldım. 2020’den sonra bana bağlı birimler Müessese Müdürlüğü’ne bağlandı. Sonrasında fiili olarak görev verilmedi” diye konuştu. Atmaca’nın “Müessese müdürlüğünün bilirkişiye sunduğu yönetim şeması gerçeğe aykırıdır. O anda görev olarak hiyerarşi içinde olmadım” ifadeleri üzerine mahkeme başkanı “Bankamatik memuru muydunuz” diye sordu. Atmaca, “Bana otur dediler, böyle talimat verdiler” yanıtı verdi.

Mahkeme başkanının “Olay nasıl oldu” sorusuna ise Atmaca, “Bilgim yok. Bilirkişi raporunu okudum. İşçi arkadaşlarımızın kabahati yok. Mühendis arkadaşlarımızın var diyemeyiz. Sistemde sıkıntı var. Tecrübe ve liyakat sıkıntısı, yanlış atamalar vardır” yanıtını verdi. Öte yandan Cumhuriyet’e konuşan Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, faciaya ilişkin Meclis’te kurulan ve önce davet edildikleri komisyondan çıkarıldıklarını söyledi.

‘ZİHNİYET TANIDIK’

Sanık avukatı Çağla Dursun’un acılı ailelere “Başınıza gelenleri hak etmişsinizdir” ifadelerinin yankıları sürüyor. CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, “Madenci yakınına tekme atanlar tekrar canlandı. Sırtını Saray’a dayayarak vicdanını kiraya veren zihniyeti tanıyoruz” dedi. Çağdaş Hukukçular Derneği, Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman’ın baldızı Dursun hakkında suç duyurusunda bulundu. Mahkemeden çıkacak kararın istinaftan geçmesinin ardından Kocaman’ın görev yaptığı 12. Ceza Dairesi önüne geleceği iddialar arasında.