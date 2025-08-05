Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nden ‘Minguzzi’ açıklaması: ‘Suça sürüklenen çocuk’ vurgusu

15 yaşındaki olan Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesi davası üzerinden ‘suça sürüklenen çocuk’ tartışmaları sürüyor.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği söz konusu durum üzerine bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

“TÜM ÇOCUKLARIN EŞİT, ÖZGÜR VE GÜVEN İÇİNDE YAŞAYACAĞI BİR ÜLKE İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ!

Mattia Ahmet Minguzzi’nin vahşice öldürülmesi bizleri derinden sarsmıştır. Öncelikle ailesine, yakınlarına ve bu acıyı yüreğinde hisseden herkese baş sağlığı diliyor, dayanışma duygularımızı iletiyoruz.

Bununla birlikte, yaşanan bu korkunç olay sonrasında kamuoyunda hızla yükselen cezalandırıcı yaklaşımların, özellikle de suça sürüklenen çocuklara yönelik cezaların ağırlaştırılması yönündeki istemlerin kaygı verici bir boyut kazandığını üzülerek gözlemlemekteyiz.

Unutulmamalıdır ki hukuk devleti ilkesinin temel dayanaklarından biri olan yasallık ilkesi ve geçmişe yürüme yasağı, yalnızca evrensel hukuk kuralları değil, aynı zamanda 1982 Anayasası’nın 38. maddesi ile de açık biçimde güvence altına alınmıştır. Bu nedenle, yapılacak her türlü yasal değişiklik, yalnızca geleceğe etki edecek; geçmişteki olaylara çözüm olamayacaktır.

Daha da önemlisi, çocuk adalet sistemi, cezalandırıcı değil; önleyici, onarıcı ve eğitici bir anlayış üzerine kuruludur. Suça sürüklenen çocukların büyük bir kısmının sosyoekonomik yoksunluklar, ihmal, istismar ve eşitsizlik ortamlarında yetiştiği gerçeği göz ardı edilemez. Bu çocukları salt cezalandırmaya odaklanmak sorunu çözmek bir yana, daha derin sosyal yaralar açacaktır.

Bu noktada asıl yapılması gereken, çocukların suça sürüklenmesini önleyecek kapsayıcı sosyal politikaların, eğitimde fırsat eşitliğinin, nitelikli kamusal destek araçlarının hayata geçirilmesidir. Aynı zamanda, halihazırda adalet sistemiyle karşılaşan çocuklar için yeniden topluma kazandırıcı yaklaşımların güçlendirilmesi gereklidir.

Bugün çocukları “tehlike” olarak görmek yerine, onları koruyamadığımız gerçeğiyle yüzleşmek zorundayız. Çocukları korumak, yalnızca bireysel değil, toplumsal ve siyasal bir sorumluluktur.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak, kurulduğumuz günden bu yana Türkiye’deki tüm çocukların eşit, özgür ve güven içinde büyüyebileceği bir toplum yaratmak için uğraş veriyoruz. Çocukların yaşam hakkını, güvenliğini ve onurunu önceleyen bir düzenin inşası için her koşulda sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”