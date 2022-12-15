Çağrı merkezi çalışanları kötü çalışma koşullarına tepki gösterdi: ‘Bizi robot olarak görüyorlar’
Van'da bulunan bir çağrı merkezinde çalışan emekçiler kötü çalışma koşullarını ve işten çıkarmaları protesto etti. İşçiler, "Tuvalet için bile izin almak zorundayız. Bu koşullarda asgari ücret alıyoruz. Sürekli baskı ve mobbinge maruz kalıyoruz" dedi.
İşten çıkarılan çağrı merkezi çalışanları, ‘Patronların Ensesindeyiz Çağrı Merkezi Çalışanları Dayanışma Ağı’ platformu adı altında örgütlenerek kötü çalışma koşullarını ve işten çıkarmaları protesto etti.
Çağrı merkezi önünde açıklama yapmak isteyen platform üyelerine polis izin vermedi. Türkiye Komünist Partisi Van il binasına giden grup adına açıklamayı okuyan Burak Aktaş, “Bizi robot olarak görüyorlar. İzin verirlerse yemek molamız 15- 20 dakika. Tuvalet için bile izin almak zorundayız. Bu koşullarda asgari ücret alıyoruz. Sürekli baskı ve mobbinge maruz kalıyoruz. Mola kullanmak istediğimizde işten çıkarılmakla tehdit ediliyoruz” ifadelerini aktardı.
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