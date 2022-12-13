İşçiler kararlı: Erdoğan'ın grev yasağı kararı tanınmayacak

13 Aralık 2022 Salı, 09:32

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Birleşik Metal-İş sendikasının Kocaeli'ndeki grev kararı "milli güvenliği bozucu nitelikte" olduğu gerekçesiyle 60 gün süreyle ertelendi.

Birleşik Metal-İş Sendikası, Erdoğan'ın grev yasağı kararı sonrası "Cumhurbaşkanı yine tercihini sermayeden yana kullandı. Kocaeli'de ki #Bekaert işçisinin grevini yasakladı" açıklamasında bulundu.

Sendikadan yapılan paylaşımda şöyle denildi:

"İşçiler bu hukuksuz grev yasağını tanımayacak Anayasanın ve uluslararası kabul edilen yasaların kendisine verdiği hakkı kullanarak saat 13.00'de yasal grevini başlatacaktır."

AKP 2003 yılından bu yana tam 18 grev, “erteleme” yoluyla yasaklandı. Bunların 7 tanesi OHAL koşullarında oldu. Yaklaşık 200 bin işçinin grev hakkı bu yasaklarla engellenmiş oldu.