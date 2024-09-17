Çağsiad üyeleri için mobil uygulamasını tanıttı

Yayınlanma: 17.09.2024 - 16:42

Güncelleme: 17.09.2024 - 17:05

Çağdaş Sanayici ve İş İnsanları Derneği (Çağsiad), üyelerine sunduğu hizmetleri dijital platforma taşıyarak yeni mobil uygulamasını tanıttı. Uygulama, üyelerin iş süreçlerini kolaylaştırmak, aralarındaki bağlantıları güçlendirmek ve sektörel bilgilere hızlı erişim sağlamak amacıyla geliştirildi.

İş Dünyasında Dijitalleşme Adımı

Çağsiad, dijitalleşme hamlesiyle iş insanları arasındaki iletişimi artırmayı ve iş fırsatlarını geliştirmeyi hedefliyor. Dernek üyeleri, mobil uygulama sayesinde her an dernek faaliyetlerine katılabilecek ve iş dünyasının ihtiyaçlarına hızla yanıt verebilecek.

Mobil Uygulamanın Sağladığı Avantajlar

Mobil uygulama, iş dünyasında etkili olmayı kolaylaştıran birçok özelliği içinde barındırıyor. Üyeler, uygulama üzerinden birbirleriyle doğrudan iletişim kurabilir, iş ortaklıklarını artırabilir ve kendi profil yönetimleriyle iş bağlantılarını güçlendirebilir. Çağsiad Başkanı Mikail Düzenli, uygulamanın üyeler arasındaki sinerjiyi artıracağına inandıklarını belirtti. Düzenli, "Bu uygulama sayesinde üyelerimiz iş süreçlerini daha verimli hale getirecek ve dijitalleşmenin avantajlarından faydalanacaklar," dedi.

Gelecek Vizyonu

Çağsiad, bu mobil uygulama ile iş dünyasında yenilikçi çözümler sunmayı amaçlarken, üyelerini dijital dünyada daha güçlü kılmayı hedefliyor. App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz olarak indirilebilen uygulama, tüm üyelere çağrıda bulunuyor: "Dijitalleşen iş dünyasına adım atmak için bu platformu keşfedin."