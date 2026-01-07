Vali atama kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni kararnameye göre 19 ile yeni vali atandı. Peki, Cahit Çelik kimdir? Bingöl Valisi Cahit Çelik kaç yaşında, nereli? Cahit Çelik hangi görevlerde bulundu?

CAHİT ÇELİK KİMDİR?

Cahit Çelik, 1976 yılında Ağrı’nın Patnos ilçesinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimlerini Patnos’ta tamamladı.

Eğitim Hayatı

Lisans eğitimini 1999 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamladı.

2000 yılında Erzurum Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı.

2002 yılında, Nottingham Üniversitesi Sosyoloji ve Sosyal Politika Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Kaymakamlık ve İdari Görevleri

Kaymakamlık kursunun ardından 2003 – 2008 yılları arasında sırasıyla;

Ordu – Gülyalı,

Artvin – Yusufeli,

Bingöl – Genç

ilçelerinde Kaymakam olarak görev yaptı.

2008 – 2009 yılları arasında Giresun Vali Yardımcısı olarak görev aldı.

Akademik Çalışmalar ve Sonraki Görevler

2009 – 2011 yılları arasında Çankırı – Ilgaz Kaymakamı olarak görev yaptı.

2011 – 2014 yılları arasında, Texas Dallas Üniversitesi İktisadi, İdari ve Siyasi Bilimler Anabilim Dalı’nda doktora eğitimini tamamladı.

Doktora eğitiminin ardından 2014 – 2018 yılları arasında Hatay’ın Samandağ ilçesinde Kaymakam olarak görev yaptı.

Bakanlık Görevleri ve Valilik Ataması

2018 – 2021 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Mülkiye Müfettişi olarak görev yaptı.

29 Mart 2021 – 15 Ağustos 2023 tarihleri arasında Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri olarak görev aldı.

Cahit Çelik, 09 Ağustos 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Niğde Valisi olarak atandı ve 17.08.2023 tarihinde görevine başladı.

Özel Hayatı

İyi derecede İngilizce, orta derecede Almanca, temel düzeyde Arapça ve Farsça bilen Dr. Cahit Çelik, evli ve üç çocuk babasıdır.