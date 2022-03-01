Çaldığı ineği, otomobilin arka koltuğuna sakladı
Muğla’nın Milas ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri şüphe üzerine durdurdukları aracın arka koltuğunda çalındığı tespit edilen bir inek ele geçirildi.
Milas ilçesi Kargıcak Mahallesi sınırları içerisinde devriye görevi sürdüren Milas İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, şüphe üzerine otomobili durdurdu. Araç sürücüsüne evraklarını soran ekipler bu sırada arka koltukta bulunan ineği fark etti. İneğin çalıntı olduğunun belirlenmesinin üzerine araç sürücüsü M.A. gözaltına alındı. İnek ise sahibine teslim edildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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