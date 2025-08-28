Çaldıkları araçla kaza yapıp bir evin garajına park ettiler!

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Talas'a bağlı Bahçelievler Mahallesi Gençlik 1 Sokak'a otomobilini park eden H.U., döndüğünde otomobilini göremedi.
GARAJDA BULUNDU
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri otomobili bulmak için çalışma başlatırken, aracı aramaya koyulan H.U.'nun arkadaşları otomobili Kiçiköy Mahallesi Ulus Sokak üzerinde bulunan bir evin garajında buldu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından otomobil H.U.'ya teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.