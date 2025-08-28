Cumhuriyet Gazetesi Logo
Çaldıkları araçla kaza yapıp bir evin garajına park ettiler!

28.08.2025 08:12:00
Kayseri'nin Talas ilçesinde kimliği belirsiz şahıslar, çaldıkları otomobille kaza yapıp bir evin garajına park ederek kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Talas'a bağlı Bahçelievler Mahallesi Gençlik 1 Sokak'a otomobilini park eden H.U., döndüğünde otomobilini göremedi.

GARAJDA BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri otomobili bulmak için çalışma başlatırken, aracı aramaya koyulan H.U.'nun arkadaşları otomobili Kiçiköy Mahallesi Ulus Sokak üzerinde bulunan bir evin garajında buldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından otomobil H.U.'ya teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #Kayseri #oto hırsızlığı