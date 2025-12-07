Çalık Holding önünde dövülerek ölmüştü... Erol Eğrek davasında gerekçeli karar: Sanıklarına alt sınırdan ceza verildi!

Tazminatını istemek için gittiği Çalık Holding binası önünde korumalar tarafından dövüldükten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden işçi Erol Eğrek davasında gerekçeli karar açıklandı.

Gerekçeli kararda, Eğrek’in kalp rahatsızlığı bulunduğu ancak sanıkların bunu bilemeyeceği ifade edildi. Bu yüzden sanıklara taksirle yaralama suçundan alt sınırdan ceza verildiği bildirildi.

Çalık Holding'in Türkmenistan'daki tesislerinde çalışırken işten çıkarılan Erol Eğrek, tazminatını alamadığı gerekçesiyle gittiği Şişli Esentepe'deki holding binası önünde yaklaşık 10 kişi tarafından dövüldükten sonra kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybetmişti.

OLAYLA ÖLÜM ARASINDA TIBBEN İLLİYET BAĞI BULUNDU

T24’ün aktardığına göre, İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nin gerekçeli kararında, 28 Temmuz 2025 tarihli 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan mütalaa yazısına gönderme yapılarak Erol Eğrek için “Kronik kalp damar hastalığı bulunan maktülün tartışma ve darp olayının efor ve stresin tetiklemesi sonucunda ani kardiyak ölüm sunucunda hayatını kaybetti” denildi.

Raporda, olayla ölüm arasında tıbben illiyet bağı bulunduğu ancak ceza hukuku açısından illiyet bağının Cumhuriyet Başsavcılığının takdirinde olduğu belirtildi. Savcılık, sanıklar hakkında “taksirle öldürme” suçu işlendiğine dair mütalaa sundu.

ALT SINIRDAN CEZA!

Gerekçeli kararda, Adli Tıp raporuna gönderme yapılarak Eğrek’in ölümü ile sanıklar Mustafa Ö., Ruşen Hayırlıoğlu, Adem Ateşoğlu, Semih Keser, Salih Yılmaz ve Erhan K.’nin eylemleri arasında illiyet bağı bulunduğu belirtildi.

Bu durumda sanıklar Mustafa Ö., Ruşen Hayırlıoğlu, Adem Ateşoğlu, Semih Keser, Salih Yılmaz ve Erhan K.’nin eylemlerinin “taksirle bir insanın ölümüne neden olma” suçunu oluşturduğu, sanıkların Eğrek’i tanımadıkları ve kalp rahatsızlığı olduğunu bilmedikleri de göz önüne alınarak sanıkların eylemlerine uyan “taksire dayalı kusurlarının ağırlıkları” gözetilerek alt sınırdan cezalandırılmalarına karar verildiği belirtildi.

Ayrıca gerekçeli kararda, sanıkların duruşmadaki tutum ve davranışları ile cezanın gelecekleri üzerindeki olası etkisi gözetilerek verilen cezada indirim yapıldığı kaydedildi.

Diğer sanık Osman G.'nin Eğrek’e yönelik fiili bir müdahalesinin bulunmaması, mahkûmiyetine yetecek delil elde edilememesinden dolayı beraat karar verildiği belirtildi.

ÇALIK HOLDİNG EĞREK’E ÖDENDİĞİ İDDİA EDİLEN TAZMİNAT, DAVA DOSYASINA GİRMEDİ

Ayrıca, Çalık Holding’in avukatları tarafından yapılan açıklamaya göre Erol Eğrek’in tüm yasal hakları ve tazminatının aldığı belirtilmişti.

Mağdur avukatlarından edindiğimiz bilgiye göre Erol Eğrek’e ödendiği iddia edilen tazminatın dosyaya girmediği ve ödendiği iddia edilen tazminata dair resmi evrakın da ellerinde olmadığı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Çalık Holding’in Türkmenistan’daki tekstil fabrikasında çalışan ve işten çıkarıldıktan sonra 10 yıl boyunca tazminatını alamayan Erol Eğrek, hakkını aramak için geçtiğimiz Mayıs ayında holdingin Şişli’deki binasına gitti. Eğrek, burada şirketin korumaları olduğu iddia edilen kişiler tarafından darp edildi ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Eğrek, olaydan kısa süre önce çektiği videoda “10 yıldır tazminatımı alamıyorum. Haklarım için uğraşıyorum. Tazminat hakkımı versinler, başka bir isteğim yok” diyordu.

Olayla ilgili biri polis memuru olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı. Mahkeme, şüphelilerden Adem Ateşoğlu, Salih Yılmaz, Semih Keser ve Ruşen Hayırlıoğlu’nun tutuklanmasına; diğer iki şüphelinin adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.

Savcı ilk duruşmada sanıkların ‘olası kastla’ değil, daha düşük ceza anlamına gelen ‘bilinçli taksirle’ cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatları ve Eğrek ailesinin avukatları ek savunma yapmak için zaman istedi. Üç kişinin tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

İkinci duruşmada mahkemeye sundukları dilekçe ile Eğrek’in ailesinin şikayetten vazgeçtikleri ve katılan sıfatlarının kaldırılması talebinde bulundukları öğrenildi.