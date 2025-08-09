Çalık’ın sağlık durumu için çağrı: ‘Yaşam hakkına kast eden bir cezalandırmaya dönüştü’

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sağlık Bakanlığı ve Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz, cezaevinde tutulan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumuna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Başkan Çalık’ın geçmişte iki kez lösemi ve bir kez tükürük bezi kanseri geçirdiğini, bağışıklık sisteminin zayıf olduğunu ve hassas tıbbi takip gerektirdiğini belirten Şahbaz, cezaevi koşullarında 20 kilo kaybettiğini, bağışıklık sisteminin baskılandığını ve bu durumun hekim raporlarıyla belgelendiğini söyledi.

Şahbaz, “henüz iddianame dahi hazırlanmadan, somut hiçbir delil olmaksızın 130 gündür tutukludur. Serbest bırakılması yönündeki tam teşekküllü Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi tetkikleri yok sayılmış, hukuki bir zorunluluk olmadığı halde hükümlü muamelesi yapılarak Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmiştir. Adli Tıp, tüm tetkiklerin yeniden yapılmasını istemiş; kemik iliği biyopsisi dahil travmatik bir süreç baştan yaşatılmıştır.

Hastanede tedavi altına alınan, mama ile beslenen ve gerekli tıbbi bakımı gören Başkanımız, tedavisi sürerken hiçbir insani ve hukuki gerekçe olmadan yeniden cezaevine gönderilmiştir. Şu anda ağır tecrit altında, sağlıksız koşullarda tutulmaktadır” dedi.

Tecrit koşullarının uzun süreli uygulanmasının işkence ve kötü muamele kapsamında değerlendirileceğini vurgulayan Şahbaz, “Tecrit, yalnızca bir disiplin cezası veya güvenlik tedbiri değildir; uzun süreli uygulandığında işkence ve kötü muamele kapsamına girer.

Bu uygulama, hem Anayasa hem de uluslararası insan hakları sözleşmeleri açısından açık bir hak ihlalidir. Kan kanseri tekrarlama olasılığı yüksek olan, ciddi sağlık riskleri taşıyan bir mahpusun yaşam hakkı söz konusudur. Tutukluluk, bir tedbir olmaktan çıkmış, yaşam hakkına kast eden bir cezalandırmaya dönüşmüştür” diye seslendi.

Şahbaz, Çalık için taleplerini şöyle paylaştı:

Derhal tutukluluğa son verilmeli,

Sağlıklı bir ortamda ailesi ile birlikte yaşaması sağlanmalı,

Hukuka ve insan haklarına uygun, adil yargılama süreci işletilmelidir.

“Cumhuriyet Halk Partisi olarak yaşam hakkının kutsallığını bir kez daha vurguluyoruz. Mehmet Murat Çalık Başkanımızın sağlığını kaybetmesine izin vermeyeceğiz diyen Şahbaz “Sonuna kadar kendisi ve değerli ailesinin yanında duracağız” dedi.