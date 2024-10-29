Çalınan traktör 26 gün sonra ormanda bulundu

Yayınlanma: 29.10.2024 - 17:12

Güncelleme: 29.10.2024 - 17:12

Ekinova köyünde çiftçilik yapan Dursun Tanrıverdi'ye ait arkasında patates sökme makinesi bağlı traktör evin arkasında park halindeyken 2 Ekim'de kayboldu. Jandarmaya başvuran Dursun Tanrıverdi, traktörünün çalındığı ihbarında bulundu. Arama çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri olaydan 26 gün sonra bir avcıdan gelen ihbar üzerine Dinar ilçesine Uluköy yakınlarındaki ormanlık alanda arama yaptı.

Aramalar sonucunda traktör ve arkasındaki patates makinesi çalındığı yerin 25 kilometre uzağındaki ormanda terk edilmiş halde bulundu. Jandarmaya teşekkür eden Dursun Tanrıverdi, traktörünü 2 milyon liraya ikinci el olarak aldığını, patates sökme makinesinin değerinin de 1 milyon lira olduğunu söyledi.