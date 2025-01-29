Yayınlanma: 29.01.2025 - 10:10

Güncelleme: 29.01.2025 - 10:10

Çalışan anneleri yakından ilgilendiren destek paketi için araştırmalar başladı. Peki, Çalışan annelere sosyal yardım desteği ne kadar? 2025 Çalışan annelere sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

ÇALIŞAN ANNELERE SOSYAL YARDIM DESTEĞİ NE KADAR?

20 ay süreyle yürütülen projenin bu yılki aylık destek tutarları şöyle:

"Tam zamanlı çalışan annelere 510 avro, bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan annelere 560 avro, yarı zamanlı çalışan annelere 255 avro, bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan yarı zamanlı çalışan annelere 305 avro."

ÇALIŞAN ANNELERE SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Çalışan annelere sosyal yardım desteğine ilişkin başvuru tarihleri belli olduğunda haberimize ekleyeceğiz. Başvuru işlemleri başladığında e Devlet üzerinden tamamlanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" sayesinde annelerin kayıtlı istihdama katılmasını desteklediklerini, sigortalı ve eğitimli çocuk bakıcılığını teşvik ettiklerini vurgulayan Işıkhan, "Ankara, İstanbul, İzmir illerinde yürütülen projeye 2025 yılında toplam 15 milyon liradan fazla destek tutarı sağlanacak." ifadelerini kullandı.