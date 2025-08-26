Çalışanlar ücretlerini alamadığı için iş bıraktı: Elektrikler de kesilince tatilciler oteli terk etti

Manavgat ilçesi Evrenseki Mahallesi'nde bulunan bir otelin çalışanları yaklaşık 45 gündür maaşlarını alamadıkları iddiasıyla iş bıraktı. Benzer olayların geçtiğimiz aylarda da yaşandığını ve maaş alamamalarına rağmen otelin genel müdürünün kendilerine sert bir dille "Çalışmayacaksanız gidin buradan" dediğini öne süren otel çalışanı bir kadın, "Biz maaşlarımızı alamıyoruz. Genel müdürümüz bize, ‘çalışacaksanız çalışın, çalışmayacaksanız gidin buradan' diyor. 2 aydır maaşımızı alamıyoruz, zaten önceki aylarda da zorla, kavgayla alıyorduk" dedi.

Otele gelen eski bir çalışan ise "Ben 2 ay oldu buradan ayrıldım. 19 Mayıs'ta işbaşı yaptım. 30 Haziran'da paramı vermedikleri için ayrıldım. Para alamadığım için ayrıldım. Yoksa işyeri, ortam gayet güzeldi. Arkadaşlar iyiydi. Çokta güzel çalışıyorduk. Ama paramı alamadım, yani babamın hayrına çalışacak halim yok. Benim faturalarım var, ödemelerim var. Ben para için çalışıyorum. İstifamı verdim ayrıldım. 2 aydır bekliyorum, bugün yarın, bugün yarın. Maalesef alamadım" diye konuştu.

Otelde tatil yapan gurbetçi Aydın Akçalan, 3 çocuğu ve eşiyle birlikte tatile geldiğini ancak perişan olduklarını belirterek, "Böyle tatil, böyle rezalet otel görmedim. İmkanlarımız bu şekilde denk geldi. Otel pislikten geçilmiyor, duvarlar su akıtıyor. Elektriksiz kaldık, geceden beri klima çalışmıyor. Temizlik çok kötü. Personelde 1.5 aydır maaş alamıyormuş. Onlarda haklı. Ne olacak halimiz perişan durumdayız. 10 gündür çekmediğimiz çile kalmadı. 2 bin 500 euro ödedik. Her şey dahil" dedi.

Başka bir tatilci ise yaşananların sadece elektrik kesintisiyle ilgili olmadığını söyleyerek, "Buraya elektrik gelse bile otelde çalışacak personel yok. Ben buraya 50 bin TL verdim girdim. Dünden beri rezil kepazelik yaşıyorum. Otelde elektriği kesmiş, 11:30'a kadar gelmeyecek ama içeride personel yok. Bir tane yetkili yok içeride, bununla ilgili dönüş yok, iade yok! İnsanları sabahki yediği kahvaltılar duruyor çünkü personel yok, otel bitmiş" diye konuştu.

Gaziantep'ten tatil yapmak için eşi ve 2 çocuğuyla otele gelen Osman Baloğlu ise "Otele giriş yaptığımız günden beri elektrik yok, personel çalışmıyor. Yemekler yarım çıkıyor, çay yok kahve yok. 7-8 gün kadar burada kalmayı planladık. 4 gündür sabrettik ama rezil olduk. Buraya 2 yetişkin, 2 çocuk olarak 40 bin 800 lira para ödedik. Bize geri kalan 3 gece için 13 bin lira iade vereceklerini söylediler" dedi.

Otelin genel müdürü İbrahim Üstüntaş yaptığı açıklamada personelin iş bırakma durumu söz konusu olmadığını vurgulayarak, "Elektrik sıkıntısından dolayı bir mağduriyet yaşandı. Onun dışında herhangi bir sıkıntımız yok. Otelde kalan müşterilerin şikayetleri ise hayatın olağan durumunda olan şeyler bunlar, geceden elektrik sisteminde elektrik gitmiş. Durum bu. Bugün personel maaşları da ödenecek herhangi bir sıkıntımız yok. Bütün bunlar hayatın olağan akışında olan şeyler bunlar, evde de elektriğimiz gidebiliyor, sabaha kadar elektriksiz kalabiliyoruz. Bu otelle alakalı bir şey değil, firma ile alakalı. Bizim elektrik borcumuz yok" diye konuştu.

Öte yandan otelde kalan bazı tatilciler yaşanan olumsuzluklardan dolayı otelden ayrılırken, yabancı tur şirketleriyle tatile gelen turistlerin otele giriş yapması dikkati çekti.