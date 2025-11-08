Çalışma Bakanlığı'ndan Kocaeli'ndeki yangın açıklaması: 7 kişi açığa alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde yaşanan yangın nedeniyle 7 kişinin açığa alındığını duyurdu.

Bakanlık, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Bakanlık tarafından 2 Başmüfettiş ve 1 müfettiş görevlendirildiği belirtildi.

Yangına ilişkin SGK ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü personeli hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, başta SGK İl Müdürü ve İŞKUR CİMER'den Sorumlu Şube Müdürü olmak üzere 7 kişinin açığa alındığını duyuruldu.

Açığa alınanların listesi şöyle:

"SGK Kocaeli İl Müdürü, SGK Kocaeli İl Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR CİMER’den Sorumlu Şube Müdürü ve bir personel açığa alınmıştır."

8.11.2025 Tarihli Basın Açıklamamız pic.twitter.com/UI9eX9LYf1 — T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (@csgbakanligi) November 8, 2025

PARFÜM DEPOSUNDAKİ PATLAMA

Kocaeli'nde bugün Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde parfüm imalatı da yapılan bir depoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Dilovası'nda çıkan yangında 6 kişinin hayatını kaybetti ve 7 kişi ise yaralandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldığını ifade ederken 3 kişi gözaltına alındı. Yangında 2'si çocuk 6 kadının hayatın ı kaybettiği tespit edildi.

Yangında yaşamını yitiren 6 kişinin kimlikleri belli oldu: Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Tuğba Taşdemir (18), Şengül Yılmaz (55), Esma Dikan ve Hanım Gülek (65) yangında yaşamını yitirdi.

Gebze Makina Mühendisleri Odası Tanfer Yeşiltepe, yangına ilişkin BirGün'e açıklamalarda bulundu.

Yeşiltepe, "bir parfüm doldurma fabrikasının iki sokak arası bir binada kurulu olmasının yönetmeliğe uygun olmadığının" altını çizdi.

Fabrikanın daha önce CİMER'e şikayet edildiği ortaya çıktı.