Yayınlanma: 19.08.2024 - 12:30

Güncelleme: 19.08.2024 - 12:30

Çalışma saatleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan önemli açıklamalarda bulundu. Çalışma saatleri azalacak mı? sorusu da bu açıklamanın ardından araştırılmaya başlandı. Peki, Çalışma saatleri kısalıyor mu? Mesai saatleri değişecek mi?

MESAİ SAATLERİ KISALIYOR MU?

"Çalışma süreleri, ücretler, iş sağlığı ve güvenliği, işçilerin refahı, kadın, çocuk ve gençlerin çalıştırılması, kayıt dışılık, işsizlik, istihdam ve iş gücü piyasası uygulamaları gibi konular gündemimizde önemli bir yere sahiptir. Çalışma şartlarına ve ortamına ilişkin tüm mevzuat hükümlerinin uygulanmasına dair, araştırma, inceleme ve denetlemeyi kapsayan teftiş faaliyetleri bakanlığımızın iş müfettişleri tarafından yerine getirilmektedir."

BİR ÜLKE DAHA HAFTADA 4 GÜN ÇALIŞMA SİSTEMİNE GEÇECEK

Dominik Cumhuriyeti'nde hükümet, gönüllü deneme süreci kapsamında çalışma saatlerinin 44 saatten 36 saate düşürüleceğini söyledi. Dominik hükümeti, pilot uygulamanın Şubat ayında başlayacağını, çalışanların aynı maaşı alacağını ve standart çalışma haftasının Pazartesi'den Perşembe'ye 44 saatten 36 saate düşürüleceğini söyledi.