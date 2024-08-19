Yayınlanma: 19.08.2024 - 10:07

Güncelleme: 19.08.2024 - 10:07

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali için geri sayım sürüyor. Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl organize edilen bu prestijli sinema etkinliği, sinema dünyasının en önemli buluşmalarından biri olmaya devam ediyor. Peki, Adana Altın Koza Film Festivali ne zaman yapılacak? Adana Altın Koza Film Festivali jürileri kim?

ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ NE ZAMAN?

2024 yılında 31'incisi düzenlenecek olan Uluslararası Adana Altın Koa Film Festivali 23-29 Eylül tarihleri arasında olacak.

ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ JÜRİ ÜYELERİ KİM?

31. Altın Koza Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jüri başkanı Nuri Bilge Ceylan oldu. Jüri koltuğunda ise; Mehmet Aslantuğ, Serenay Sarıkaya, Nermin Yıldırım, Mustafa Kara, Ayris Alptekin ve Müge Turan yer alacak.

ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ ÖDÜLLERİ

''Sinemada Umut Var! Sinemanın Kalbi Adana’da Atıyor.'' mottosuyla bu sene nefes kesmesi beklenen Altın Koza Film Festivali'nda ödül başlıkları şöyle:

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI

En İyi Film Ödülü

Yılmaz Güney Ödülü

Jüri Özel Ödülü

Adana İzleyici Ödülü

En İyi Yönetmen Ödülü

En İyi Senaryo Ödülü

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

En İyi Müzik Ödülü

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü

En İyi Kurgu Ödülü

Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü

Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü

Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü

SİYAD En İyi Film Ödülü

Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü

BELGESEL FİLM YARIŞMASI

En İyi Belgesel Ödülü

Jüri Özel Ödülü

ULUSLARARASI KISA FİLM YARIŞMASI

En İyi Film Ödülü

Jüri Özel Ödülü

ULUSAL ÖĞRENCİ FİLMLERİ YARIŞMASI

En İyi Belgesel Film

En İyi Canlandırma Film

En İyi Deneysel Film

En İyi Kurmaca Film

EDEBİYAT UYARLAMASI UZUN METRAJ SENARYO YARIŞMASI

En İyi Senaryo Ödülü

Jüri Özel Ödülü

ADANA KISA FİLM YARIŞMASI

En İyi Film Ödülü