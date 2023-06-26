Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan 'asgari ücret desteği' açıklaması: '500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz'

Yayınlanma: 26.06.2023 - 17:43

Güncelleme: 26.06.2023 - 17:46

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçirmek ve ülkemizi hak ettiği konuma ulaştırmak için yine hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar çalışmalarımızı tamamen hak temelli ve insan odaklı bir bakış açısıyla yürütüp, bütün vatandaşlarımızın refahı ve huzuru için politikalarımızı en etkili şekilde hayata geçirdik. Hem çalışanlarımızı koruyacak iyileştirmeler yaptık hem de çalışma hayatımızın temel birçok sorununu çözdük. Çalışma barışını, yatırım-üretim-istihdam hedeflerimiz çerçevesinde sağlamanın gayreti içerisinde olduk."

Yeni belirlenen asgari ücrete değinen Bakan Işıkhan, "Cumhurbaşkanının destekleri ve Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzun uzlaşmasıyla yeni ücreti yüzde 34 artış ile net 11 bin 402 lira ’ya çıkardık. 2022 yılı ikinci yarısına göre yüzde 107 oranında artış gerçekleştirmiş olduk. 2002’den 2023’e; nominal olarak 61 kat, reel olarak ise yaklaşık yüzde 312 artış sağlamış olduk. 400 TL olan asgari ücret desteğimizi önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz. Bir kez de buradan tüm milletimize ve çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum" diye konuştu.