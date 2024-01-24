Yayınlanma: 24.01.2024 - 12:19

Güncelleme: 24.01.2024 - 12:19

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kamu Personeli Seçme Sınavı puanı (KPSS) esas alınmak suretiyle sözleşmeli 35 büro personeli ve 27 destek personeli pozisyonuna yerleştirme yapılacak. Peki, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personel alımı ne zaman? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 62 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Adaylar başvurularını 24.01.2024 - 04.02.2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak başvurularını gerçekleştirebilecekler.

BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- Müracaat tarihi itibarıyla herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

3- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

4- Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

5- Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak, (farklı ünvana yapılan başvurular hariç)

6- Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarca sözleşmesinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmemiş olmak,

7- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.