Çalıştığı inşaatın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde çalıştığı inşaatın çatısında düşen işçi hayatını kaybetti. Olay, saat 14.00 sıralarında Yeşilyurt İlçesi Cafana Mahallesi’nde meydana geldi.

İHA
Yayınlanma: 26.02.2024 - 19:51
Çalıştığı inşaatın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti
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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde çalıştığı inşaatın çatısında düşen işçi hayatını kaybetti.  Olay, saat 14.00 sıralarında Yeşilyurt İlçesi Cafana Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, Burhan Albayrak (30) isimli işçi, inşaatta çalışırken yaklaşık 20 metre yükseklikteki çatıdan dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan işçi, bölgeye çağrılan sağlık ekiplerince kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Albayrak’ın cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.


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