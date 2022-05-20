Çalkaya: Engelli bireylerin sorunlarını biliyoruz
Balçova Belediyesi, engelli bireylerin sorunlarına ve yaşam haklarına toplumun duyarlılığını artırmak amacıyla Akülü Araç Farkındalık Yarışı düzenledi.
“Tam Bağımsız Bir Hayat” sloganıyla düzenlenen yarışa Balçova Engelli Hakları Derneği, Buca Engelliler Derneği ve Gaziemir Engelsiz Yaşam Derneği üyeleri katıldı. İnciraltı Sahil yolunda düzenlenen yarışta dereceye giren Harun Kara, Mehmet Yılmaz ve Nihat Balta kupa alırken katılımcılara günün anısına madalya verildi. Kupa töreninin ardından aynı zamanda yarışmacı olan Metin Özkan, akülü aracıyla mini bir konser verdi. Kupa töreninde konuşan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “H epimiz engelli bireylerin sorunlarını biliyoruz. Önemli olan bu sorunlara çare bulmak ve toplumdaki bilinç seviyesini artırmak. Belediye olarak bu görevimizi eksiksiz yapmaya çalışıyoruz. Dijital engelli haritamız sayesinde ilçemizde engeli olan tüm bireyler ile birebir iletişim halindeyiz. Vatandaşlarımızın tüm sorunlarını elbirliği ile çözüyoruz. Bu yarışı da engelli vatandaşlarımızın tüm engelleri tek tek aştığını vurgulamak için düzenledik” diye konuştu.
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