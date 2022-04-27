Camdan fırladı, hayatını kaybetti

27 Nisan 2022 Çarşamba, 20:31

Kırıkkale-Samsun D-200 karayolunda meydana gelen kaza, yolun 20. kilometresinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Eldivas Atalay idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde demir bariyerlere çarptı.

CAMDAN FIRLADI

Sürücü Atalay, çarpmanın şiddetiyle camdan yola fırladı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde sürücü Atalay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan tahkikatın ardından Atalay'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

YOL ULAŞIMA KAPANDI

Hurdaya dönen otomobilin yoldan kaldırılmasıyla bir süreliğine trafiğe kapatılan Kırıkkale-Ankara kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.