Camdan fırladı, hayatını kaybetti
Kırıkkale'de karayolda seyir halinde ilerlerken bariyerlere çarpan bir otomobilin sürücüsü, camdan yola fırlayarak hayatını kaybetti.
Kırıkkale-Samsun D-200 karayolunda meydana gelen kaza, yolun 20. kilometresinde yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, Eldivas Atalay idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde demir bariyerlere çarptı.
CAMDAN FIRLADI
Sürücü Atalay, çarpmanın şiddetiyle camdan yola fırladı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde sürücü Atalay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan tahkikatın ardından Atalay'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.
YOL ULAŞIMA KAPANDI
Hurdaya dönen otomobilin yoldan kaldırılmasıyla bir süreliğine trafiğe kapatılan Kırıkkale-Ankara kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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