TKH'den Kazancı Yokuşu'nda 1 Mayıs anması
Türkiye Komünist Hareketi (TKH) 1 Mayıs 1977’de hayatını kaybedenleri anmak için Taksim Kazancı Yokuşu’nda bir anma düzenledi.
TKH İstanbul İl Örgütü’nün çağrısıyla düzenlenen basın açıklamasında, Kazancı Yokuşu’na katledilenlerin anısına karanfiller bırakılırken, TKH Genel Başkanı Aysel Tekerek de, bir konuşma gerçekleştirdi.
"BU KRİZİN FATURASINI ÖDEMEYECEĞİZ"
Tekerek, şu ifadelere yer verdi:
“Bu krizin faturasını ödemeyeceğimizi bu krizin mimarı kimse onun ödemesi gerektiğini söylüyoruz. 1 Mayıs meydanlarında bu faturayı ödemeyeceğiz aksine ödeteceğiz diyen bir işçi sınıfı iradesine ihtiyaç var. Bu düzen kökten değişmelidir ve bu düzeni işçi sınıfı değiştirir. 2022 1 Mayıs’ı işçi sınıfının sadece AKP ile değil, sadece patronlarla değil, sadece sağ siyasetçilerle değil bu düzenin bütün sahipleriyle hesaplaşması anlamına gelecektir. Biz bu hesaplaşmayı oldukça güçlü bir biçimde yapacağız. İşçi sınıfı örgütlenecek, büyüyecek meydanı bunlara bırakmayacak ve yumruğunu, masaya, siyasete vuracak. O zaman ülkede, eşitlik, bağımsızlık, aydınlanma konuşulacak. Emekçilerimiz artık açlığı, yoksulluğu, sefaleti konuşmak zorunda kalmayacak. Partimiz 2022 1 Mayıs’ına bu düşüncelerle, bu siyasi amaçlarla, bu mücadeleyle giriyor”
Video Haberler
- İki faya dikkat çekip tsunami uyarısında bulundu
- Matbaa kurup sahte döviz basmışlar
- Gazeteci zabıtalar tarafından darbedildi
- 'Yolunuz açık olsun, ayrılın bizden'
- 'Emniyet, kask numarası belli olan polisleri bulamıyor'
- 'Kahrolsun istibdat!'
- Ölen pilot Furkan Otkum hakkında kahreden ayrıntı
- Doğu Perinçek’ten 'Gezi Parkı' açıklaması
- Kedi katiline 2 yıl hapis
- Karaismailoğlu'nun 'hızlı tren' açıklaması gündem oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu artık aday
- Erdoğan duyurdu: Maske kaldırıldı
- Mehmet Ceyhan'dan yurttaşlara uyarı
- 'Yolunuz açık olsun, ayrılın bizden'
- Eşi tweet attı, Vali kızağa alındı
- Erdoğan'ın kulağına söylenenler canlı yayına yansıdı!
- Kazaya davetiye çıkaran pist
- Gezi Davası'ndaki AKP'li hakimin eşi itirafçı çıktı
- Gezi Davası protestosuna polis saldırısı
- Maskeleri çıkarttırdı