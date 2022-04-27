TKH'den Kazancı Yokuşu'nda 1 Mayıs anması

27 Nisan 2022 Çarşamba, 14:24

TKH İstanbul İl Örgütü’nün çağrısıyla düzenlenen basın açıklamasında, Kazancı Yokuşu’na katledilenlerin anısına karanfiller bırakılırken, TKH Genel Başkanı Aysel Tekerek de, bir konuşma gerçekleştirdi.

"BU KRİZİN FATURASINI ÖDEMEYECEĞİZ"

Tekerek, şu ifadelere yer verdi:

“Bu krizin faturasını ödemeyeceğimizi bu krizin mimarı kimse onun ödemesi gerektiğini söylüyoruz. 1 Mayıs meydanlarında bu faturayı ödemeyeceğiz aksine ödeteceğiz diyen bir işçi sınıfı iradesine ihtiyaç var. Bu düzen kökten değişmelidir ve bu düzeni işçi sınıfı değiştirir. 2022 1 Mayıs’ı işçi sınıfının sadece AKP ile değil, sadece patronlarla değil, sadece sağ siyasetçilerle değil bu düzenin bütün sahipleriyle hesaplaşması anlamına gelecektir. Biz bu hesaplaşmayı oldukça güçlü bir biçimde yapacağız. İşçi sınıfı örgütlenecek, büyüyecek meydanı bunlara bırakmayacak ve yumruğunu, masaya, siyasete vuracak. O zaman ülkede, eşitlik, bağımsızlık, aydınlanma konuşulacak. Emekçilerimiz artık açlığı, yoksulluğu, sefaleti konuşmak zorunda kalmayacak. Partimiz 2022 1 Mayıs’ına bu düşüncelerle, bu siyasi amaçlarla, bu mücadeleyle giriyor”