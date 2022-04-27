Fiyatını duyanlar toplamaya çıkıyor! Günlük 3 bin lira kazanıyorlar
Kastamonu’da ormanlık alanda toplanan kuzugöbeği mantarı köylülerin geçim kaynağı oldu. Kilosu 300 liradan satılan kuzugöbeği mantarını toplayanlar günlük 3 bin lira kazandığını söyledi. Nadir bulunan mantarın fiyatını duyanlar toplamaya çıkıyor.
Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde, ormanlık alanda yetişen kuzugöbeği mantarı, köylerde yaşayan yurttaşların yüzünü güldürdü. Ormanlık alanlarda doğal olarak yetişen ve kilosu yaklaşık 300 liradan satılan kuzu göbeği mantarı, baharın gelmesi ile birlikte toplanmaya başlandı. Sabahın erken saatlerinde uyanarak ormanlık alanda toplanan mantarların kilogramı semt pazarlarında ve marketlerde 300-400 TL'den satılıyor.
"AİLE BÜTÇEMİZE KATKI SAĞLIYOR"
Mantar toplayan Erhan Türkmen, yağmurlarla birlikte mantarların arttığını belirterek, "Meralarda ve özellikle ormanlık alanda çıkan kuzu göbeği mantarını toplayıp satarak aile bütçemize katkı sağlıyoruz" dedi.
"Bu mantarı bulmak için günde 15-20 kilometre yol yürüyorum"
Bölükyazı köyünden Mustafa Çorbacı ise kuzu göbeği mantarının köylüler için gelir kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Kuzu göbeği mantarının şimdi tam mevsimi, vatandaşlar topladıkları bu mantarlarla aile ekonomilerine büyük katkı sağlıyor. Sarıçam ormanlarında Nisan ayında başlayıp Haziran ayı sonuna kadar kuzu göbeğini bol miktarda bulmak mümkün. Mantarın fiyatını duyanlar toplamaya çıkıyor. Köylü için gelir kaynağı oldu. Günlük bin 3 bin lira arasında kazandığım zamanlar oluyor. Kuzu göbeği çok nadir bulunan bir mantar. Bu mantarı bulmak için günde 15-20 kilometre yol yürüyorum" diye konuştu.
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